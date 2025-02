Patricio O’Ward, piloto regio, prueba el McLaren de Fórmula 1

El piloto mexicano Patricio “Pato” O’Ward continúa su camino en la Fórmula 1 con McLaren, equipo donde funge como piloto de pruebas y reserva.

Aunque su prioridad sigue siendo la IndyCar, donde competirá en la temporada 2025, el regiomontano sigue acumulando experiencia en la máxima categoría del automovilismo.

Esta semana, O’Ward tuvo una destacada participación en los test de Pirelli realizados en Jerez de la Frontera, España, donde probó el MCL60.

La escudería británica aprovechó la sesión para colaborar en el desarrollo de los neumáticos que se utilizarán en la Fórmula 1 en 2026, y el mexicano fue uno de los pilotos encargados de recopilar datos clave para la evolución de las nuevas gomas.

Desde que O’Ward obtuvo su superlicencia de F1 en 2023, McLaren lo ha integrado en diversos programas de pruebas, dándole la oportunidad de subirse a monoplazas de la máxima categoría.

En 2024, el regiomontano participó en la FP1 del Gran Premio de México y en las pruebas de final de temporada en Abu Dhabi, además de otros test con autos de años anteriores.

A pesar de que algunos medios europeos han especulado sobre su continuidad como piloto de pruebas, McLaren ha reiterado su confianza en él al incluirlo en esta nueva sesión de pruebas. En el test de Jerez, O’Ward compartió pista con el francés Pierre Gasly, quien manejó un Alpine.

El martes, O’Ward probó diferentes configuraciones del monoplaza, mientras que el miércoles completó 153 vueltas al circuito con un tiempo destacado de 1:19.484. Su desempeño dejó satisfechos tanto a McLaren como al propio piloto, quien expresó su entusiasmo en redes sociales.

"Beauuuutiful día en Jerez hoy. 154 vueltas en uno de mis circuitos favoritos. Estoy listo para ir por algo de cenar ahora, se siente increíble estar de vuelta en un coche de F1", escribió en Instagram tras concluir la jornada.

beauuuutiful day in Jerez today. 154Laps around one of my favorite circuits😅 im ready to go destroy some dinner now, feels amazing to be back in a F1 car. @McLarenF1 pic.twitter.com/TE2HLOWJbI