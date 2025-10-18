Chelsea golea 3-0 a Forest y Postecoglou pierde el puesto

Alrededor de 20 minutos.

Eso fue lo que le tomó al Nottingham Forest despedir a Ange Postecoglou después de la derrota el sábado 3-0 ante el Chelsea en la Liga Premier.

En cuanto a Erling Haaland, necesitó cinco minutos en la segunda mitad para causar su último daño, anotando dos veces para el Manchester City en su victoria 2-0 sobre el Everton, alcanzando 11 goles en ocho partidos de liga.

Postecoglou se fue después de solo 39 días al mando del Forest, que no ganó ninguno de sus ocho partidos bajo el australiano desde que reemplazó a Nuno Espirito Santo el nueve de septiembre.

En un comunicado de 39 palabras emitido mientras el City Ground se vaciaba tras la derrota ante el Chelsea, el Forest dijo que Postecoglou estaba "relevado de sus funciones como entrenador en jefe con efecto inmediato" después de "una serie de resultados y actuaciones decepcionantes".

Los medios británicos ya han estado vinculando al exentrenador del Burnley y Everton, Sean Dyche, con el puesto del atribulado Postecoglou.

Abucheos fuertes

Goles al inicio de la segunda mitad de Josh Acheampong y Pedro Neto, y otro de Reece James al 84, le dieron al Chelsea una victoria que provocó fuertes abucheos dentro del City Ground al final del partido.

Postecoglou había estado defensivo en las últimas semanas, incluso ofreciendo un monólogo de cinco minutos el viernes en el que rechazó las afirmaciones de que era un "entrenador fracasado" y prometió ganar un trofeo en el Forest, tal como lo hizo en el Tottenham la temporada pasada antes de ser despedido.

Sin embargo, el Forest perdió seis y empató los otros dos de sus ocho partidos bajo el mando de Postecoglou. Eso incluyó cuatro derrotas en cinco encuentros de liga en los que anotaron sólo un gol en el proceso, dejando al Forest anclado en los últimos tres lugares.

Malo Gusto se convirtió en el quinto jugador del Chelsea en ser expulsado esta temporada después de recibir una segunda tarjeta amarilla al 87.

Haaland imparable

Haaland llegó a 23 goles en 13 partidos para su club y país esta temporada, tras su tripleta en el duelo de Noruega contra Israel en el clasificatorio para la Copa del Mundo la semana pasada.

El delantero ha dicho que está en la mejor forma de su carrera y parecía inevitable que no fallaría cuando Nico O'Reilly le preparó un centro desde la izquierda en el 58. Haaland saltó alto y enterró su cabezazo.

Cinco minutos después, Haaland se desmarcó en el área y conectó un pase de Savinho con un disparo que pasó entre las piernas del defensor James Tarkowski y superó al portero Jordan Pickford, que no pudo ver el balón.

Jack Grealish no pudo jugar para el Everton bajo los términos de su cesión del City.

Doble de Welbeck

El último gol de Nick Woltemade para el Newcastle —un toque sutil entre sus piernas hacia la esquina— resultó en vano en una derrota 2-1 ante el Brighton, para el cual Danny Welbeck anotó dos veces.

Recién debutado con Francia, Jean-Philippe Mateta anotó una tipleta —incluido el gol del empate desde el punto de penal en el séptimo minuto del tiempo de descuento— en un emocionante empate 3-3 contra el Bournemouth, mientras que el Burnley venció al Leeds 2-0 y el Sunderland ganó en casa al Wolverhampton 2-0.

Por venir

Más tarde, el Arsenal visita al Fulham en un derbi de Londres e intentará recuperar la primera plaza del City.

Comentarios