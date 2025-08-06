Everton ficha a Kiernan Dewsbury-Hall de Chelsea

Everton completó este miércoles el fichaje de Kiernan Dewsbury-Hall procedente de Chelsea, su rival en la Liga Premier de Inglaterra.

El volante de 26 años se incorporó a Everton tras el desembolso de 25 millones de libras (33 millones de dólares). Firmó un contrato de cinco años.

“Everton es uno de los clubes más grandes del país, y creo que en los próximos años, el futuro será prometedor”, dijo Dewsbury-Hall. "Al final, fue una decisión fácil venir aquí y jugar para este club".

El club de Liverpool ha estado activo en el mercado de pases. Dewsbury-Hall es el quinto fichaje relevante después del volante argentino Carlos Alcaraz, el atacante francés Thierno Barry, el arquero irlandés Mark Travers y el lateral marroquí Adam Aznou.

Dewsbury-Hall se formó en Leicester antes de unirse a Chelsea en 2024. Pero apenas sumó dos partidos como titular en la Liga Premier la temporada pasada, 19 en todas las competiciones.

Comentó que el pase a Everton le ofrece la “motivación y la determinación extra para mostrarle a todos, demostrar lo que soy”.

Comentarios