Chelsea recibe ayuda del VAR en victoria 2-0 sobre Fulham

Chelsea se benefició de algunas decisiones arbitrales controversiales en la victoria del este sábado 2-0 en la Liga Premier sobre Fulham

  30
  Agosto
    2025

Chelsea se benefició de algunas decisiones arbitrales controversiales en la victoria del este sábado 2-0 en la Liga Premier sobre su vecino del oeste de Londres, Fulham.

João Pedro le dio la ventaja al Chelsea con un cabezazo tras un tiro de esquina en el noveno minuto del tiempo de descuento de la primera mitad, después de que se añadieran un mínimo de ocho minutos.

Eso enfureció aún más al entrenador de Fulham, Marco Silva, quien ya estaba molesto porque el gol de Josh King a los 21 minutos fue anulado tras una revisión del VAR que consideró que Rodrigo Muniz había pisado el pie de Trevoh Chalobah mientras protegía el balón en la jugada previa.

Silva recurrió a reírse sarcásticamente al inicio de la segunda mitad cuando le otorgaron un penal al Chelsea por una mano de Ryan Sessegnon tras otra revisión de video, que destacó dos posibles infracciones: un empujón y una mano de João Pedro en la jugada previa.

Después de una larga demora, Enzo Fernández —quien había enviado el córner para el gol de João Pedro— convirtió el penal a los 56 minutos en Stamford Bridge.

Chelsea ha sumado siete puntos de los posibles nueve en sus primeros tres partidos de la campaña, mientras que Fulham aún no ha ganado.


