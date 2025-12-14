City y Aston Villa aprietan la pelea por la cima en la Premier

Manchester City y Aston Villa mantuvieron la presión sobre el Arsenal, líder de la Liga Premier, tras conseguir importantes victorias este domingo, en una jornada en la que también destacaron los triunfos de Nottingham Forest y Sunderland.

El sábado, el Arsenal amplió su ventaja en la cima de la clasificación a cinco puntos luego de imponerse 2-1 al Wolverhampton. Sin embargo, sus principales perseguidores respondieron un día después con triunfos que mantienen apretada la lucha por el campeonato.

Revancha y contundencia del City

El Manchester City, segundo en la tabla, venció 3-0 al Crystal Palace en Selhurst Park, cobrando revancha tras la derrota sufrida ante ese rival en la final de la Copa FA de la temporada pasada.

Erling Haaland abrió el marcador con su gol número 101 en la Liga Premier y selló su doblete con un penal al minuto 89. El noruego suma 36 goles en la temporada entre club y selección, y lidera la tabla de goleo con 17 tantos. Phil Foden anotó el otro gol del encuentro.

Con este resultado, el City se colocó a solo dos puntos del Arsenal.

Aston Villa no afloja

El Aston Villa, tercero de la clasificación, protagonizó una remontada para vencer 3-2 al West Ham en el Estadio de Londres.

Morgan Rogers fue la figura al marcar dos goles en la segunda mitad y extender la racha ganadora del equipo de Unai Emery a nueve partidos consecutivos.

El West Ham se adelantó temprano con el gol más rápido de la temporada, obra de Mateus Fernandes a los 29 segundos, y volvió a tomar ventaja antes del descanso con anotación de Jarrod Bowen.

No obstante, Rogers apareció para igualar y marcar el tanto del triunfo al minuto 79.

Nottingham Forest se alejó aún más de la zona de descenso tras golear 3-0 al Tottenham. Dos goles de Callum Hudson-Odoi encaminaron el triunfo del Forest, que ahora se ubica cinco puntos por encima de la zona roja.

La derrota aumentó la presión sobre el técnico de los Spurs, Thomas Frank, cuyo equipo solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos de liga.

Autogol decide el derbi

En el derbi de Tyne-Wear, el Sunderland venció 1-0 al Newcastle gracias a un autogol del delantero alemán Nick Woltemade al inicio del segundo tiempo.

El atacante, fichaje récord del Newcastle, tuvo una actuación desafortunada y fue sustituido al minuto 75.

