Manchester City gana Copa de la Liga inglesa 2-0 al Arsenal

El domingo, Manchester City se coronó campeón de la Copa de la Liga inglesa tras vencer 2-0 al Arsenal en la final disputada en el estadio de Wembley Stadium.

El joven lateral izquierdo Nico O’Reilly, formado en la academia del City y originario de Manchester, fue la figura del encuentro al anotar ambos goles en la segunda mitad. El primero llegó tras un fallo del portero Kepa Arrizabalaga, mientras que el segundo, apenas cuatro minutos después, aseguró la victoria.

“Hoy vino toda mi familia ... Sé que estarán eufóricos y no puedo esperar a verlos”, declaró O’Reilly a Sky Sports.

Impacto en la Liga Premier

El triunfo no solo representa el primer gran trofeo doméstico de la temporada para el City, sino que también podría darle un impulso psicológico en la lucha por el título, actualmente a nueve puntos del Arsenal en la clasificación, con un partido pendiente por jugarse entre ambos equipos en Manchester.

El título marca el 16º trofeo importante de Pep Guardiola al frente del Manchester City y su quinta Copa de la Liga, sumando 34 campeonatos en su carrera como entrenador, incluidos sus periodos en Barcelona y Bayern Múnich.

Con esta derrota, el Arsenal ve frustrada su posibilidad de lograr un cuádruple histórico esta temporada, que incluía Liga Premier, Copa de la Liga, Copa FA y Liga de Campeones.

El Manchester City se lleva así un trofeo clave y consolida su posición como uno de los grandes favoritos para lo que resta de la campaña.

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