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Manchester City lucha por Liga Premier al vencer 2-1 al Arsenal

Haaland, máximo anotador de la liga inglesa, firmó su vigésimo tercer gol del curso a los 65 minutos, permitiéndole al City recortar a tres puntos con Arsenal

  • 19
  • Abril
    2026

El Manchester City inclinó la lucha por el campeonato de la Liga Premier, luego de vencer este domingo al Arsenal.

Haaland, máximo anotador de la liga inglesa, firmó su vigésimo tercer gol del curso a los 65 minutos, permitiéndole al City recortar a tres puntos la distancia con Arsenal, líder durante gran parte de la temporada.

El City tiene un partido pendiente en Burnley, un equipo casi condenado al descenso, el miércoles, tras el cual el equipo de Pep Guardiola podría adueñarse del liderato con cinco fechas por disputarse.

“Panic on the street of London” rezaba una pancarta sostenida detrás de uno de los arcos tras el silbatazo final.

“Hace dos semanas, este escenario no parecía muy probable”, comentó el capitán del City Bernardo Silva.

Tanto Haaland como Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes del Arsenal estrellaron el balón en los maderos antes de que el delantero noruego definiera con un remate rasante tras un centro de Nico O'Reilly. La derrota es un duro golpe a las esperanzas del Arsenal de conquistar su primer campeonato de liga desde 2004.

A diferencia del City, que está invicto en 10 partidos de liga, el Arsenal atraviesa problemas de rendimiento. El equipo de Mikel Arteta también debe comparar su participación en la Liga de Campeones, midiéndose contra el Atlético de Madrid en las semifinales.

Te recomendamos: ¡Golpe colchonero! Atlético de Madrid elimina al Barça de UCL

 

 

 


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