Manchester City nombra a Enzo Maresca como DT hasta 2029

El Manchester City hizo oficial la llegada del italiano Enzo Maresca como nuevo entrenador del primer equipo con un contrato hasta 2029

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El Manchester City puso fin a las especulaciones sobre el relevo en su banquillo al anunciar el nombramiento del italiano Enzo Maresca como nuevo entrenador del primer equipo.

El estratega firmó un contrato hasta el verano de 2029 y asumirá el cargo tras la salida de Pep Guardiola, quien cerró un ciclo de diez años al frente del conjunto inglés.

La llegada de Maresca marca el inicio de una nueva etapa para el vigente campeón de la Premier League, que apuesta por un técnico conocedor de la estructura del club y de su modelo futbolístico.

"El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir a este equipo es una oportunidad brillante para mí", afirmó el entrenador tras oficializarse su contratación.

Un nuevo y emocionante capítulo espera ✍️ pic.twitter.com/R9Jjkgw6ov — Manchester City (@ManCityES) June 29, 2026

Cabe señalar que esta será la tercera etapa de Maresca dentro de la institución. El italiano ya dirigió al equipo de desarrollo del City y posteriormente integró el cuerpo técnico que participó en la histórica campaña del triplete.

El entrenador aseguró que regresar al club representa un reto especial por el nivel de exigencia que existe en todas las áreas.

"Conozco este club, conozco las exigencias y conozco las expectativas. La calidad de la gente que trabaja aquí es lo que lo hace tan especial", señaló.

También dejó claro cuál será su objetivo al frente del equipo.

"No veo la hora de empezar a entrenar a los jugadores. Quiero que ganemos, que juguemos un buen fútbol y que disfrutemos de la presión que conlleva representar al Manchester City", expresó.

Respaldo total de la directiva

El presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, explicó que Maresca era una elección natural por su conocimiento del proyecto deportivo y por la forma en que entiende el juego.

"Enzo aporta una personalidad, pasión e inteligencia completamente alineadas con nuestras necesidades", afirmó.

Añadió que el italiano regresa a una organización que comparte su ambición y que cuenta con una plantilla preparada para desarrollar su propuesta futbolística.

"Hereda una plantilla y una estructura futbolística perfectamente adecuadas para reflejar y hacer evolucionar su estilo de fútbol", destacó.

Por su parte, el director ejecutivo del Manchester City, Ferran Soriano, también respaldó la designación del técnico italiano y aseguró que fue el principal candidato durante el proceso de selección.

"Enzo era el candidato idóneo en nuestras consideraciones. Conocemos su personalidad y su visión de cómo se debe jugar al fútbol. Es un hombre con integridad, carisma y pasión", comentó.

Soriano recordó además el trabajo realizado por Maresca durante su primera etapa en el club y la importancia que tuvo en la conquista del triplete.