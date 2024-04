Clásico Regio: El que más se juega en Liguilla de torneos cortos

El Clásico Regio ‘acapara reflectores’ a nivel nacional… y no solamente porque el próximo sábado 13 de julio cumplirá 50 años de haber jugado su primera edición, sino porque también es el derbi nacional que más se juega en Liguilla, en la era de los torneos cortos de la Primera División del futbol mexicano.

Rayados y Tigres se toparán por novena ocasión en la Fiesta Grande del máximo circuito del balompié azteca, entre 1996 y 2024 (lapso de tiempo de los torneos cortos en el campeonato mexicano), cifra que no alcanza algún otro Clásico azteca, entre los que destacan América Vs. Chivas, Cruz Azul Vs. América, Atlas Vs. Chivas y Pumas Vs. América.

El América-Chivas se ha disputado en fase final en ocho ocasiones, el Cruz Azul-América siete veces, al igual que el Pumas-América, mientras que el Chivas-Atlas se ha jugado seis veces.

Monterrey y los de la UANL medirán fuerzas en Cuartos de Final de la postemporada del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX a partir de la próxima semana. La Ida será en el Estadio Universitario y la Vuelta en el ‘Gigante de acero’.

Estos son los Clásicos más importantes de la Liga MX, así como la cantidad de series de eliminación directa que han disputado en la Liguilla de los torneos cortos, de 1996 a la fecha:

Rayados Vs. Tigres: 9 series

América Vs. Chivas: 8 series

Cruz Azul Vs. América: 7 series

Pumas Vs. América: 6 series

Chivas Vs. Atlas: 6 series

Ya se contabiliza la postemporada del actual Torneo Clausura 2024.

