Candidata asesinada en Chiapas tenía protección: AMLO

"Les diría que en materia de seguridad en Chiapas, eso es lo que más me preocupa como presidente. Al mismo tiempo, quiero expresar que en 5 años no hemos tenido problemas de inseguridad graves en Chiapas, y como a lo mejor dudan de lo que estoy diciendo, me gustaría que se mostraran los datos en todos los delitos", señaló AMLO.