Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_11_at_2_06_11_AM_c8f3923afb
Deportes

Colaborará Monterrey con Maratón 2025 el 14 de diciembre

Con este convenio se busca fortalecer el evento, que reunirá a más de 8,000 corredores y proyecta a la ciudad como referente deportivo internacional

  • 11
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Monterrey formalizó la firma de un convenio de colaboración con los organizadores del Maratón Powerade Monterrey 2025, con el propósito de fortalecer este evento deportivo que proyecta a la ciudad como un referente nacional e internacional del atletismo.

Durante la ceremonia, el alcalde Adrián de la Garza destacó la importancia de impulsar acciones que fomenten la actividad física y la participación ciudadana, reafirmando el compromiso municipal con el desarrollo integral de los regiomontanos.

“Hoy (ayer) firmamos el convenio para el maratón Powerade Monterrey 2025; es un evento muy importante para la ciudad, es un evento que es reconocido incluso a nivel internacional, así que yo les exhortaría a todos a que hagamos nuestro mayor esfuerzo para que, como siempre ha sido, salga de la mejor manera”, pidió.

A través de este acuerdo, el Gobierno de Monterrey participará como colaborador institucional, destinando una aportación económica para apoyar la infraestructura, promoción y servicios públicos que permitirán el correcto desarrollo de la competencia.

El acto contó con la presencia del Director General del Maratón, Edilberto González Serna; la Secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón Perales; y el Director de Cultura Física y Deporte, Aldo de Nigris Guajardo.

El Maratón Powerade Monterrey 2025 se realizará el domingo 14 de diciembre, con salida y meta en el Parque Fundidora. Reunirá a más de 8,000 corredores nacionales e internacionales.

El edil señaló que este evento también marcará el inicio de la actividad deportiva rumbo al Mundial 2026, al recibir visitantes y medios de comunicación que comenzarán a llegar a la ciudad en esas fechas.

Asimismo, destacó que el maratón contempla la participación de corredores que aportarán donativos a instituciones sociales, a través de una modalidad especial orientada a apoyar a quienes más lo necesitan.

Con más de cuatro décadas de historia, este evento representa una oportunidad para promover la vida saludable, la convivencia familiar y la proyección internacional de Monterrey como una capital deportiva y solidaria.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Aeropuerto_Monterrey_archivo_375eaa9208
Cierran terminal en aeropuerto de Monterrey por amenaza de bomba
2_A_COPA_COLEGIAL_6_f9d79b3bb2
Adrián de la Garza premia y clausura 2.ª Copa Colegial Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_11_T191624_606_2f6b3445c5
Restringen paso en calle Washington por recarpeteo nocturno
publicidad

Últimas Noticias

AP_25316023410821_47f57be038
Pinturas de Bob Ross se subastan en más de $600,000 dólares
AP_25316089901629_d0fd7b1572
Nieta de Trump, Kai, causa expectación al debutar en la LPGA
inter_portaviones_eua_2dcebc762d
Llegada del mayor buque de EUA aumenta la presión sobre Venezuela
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×