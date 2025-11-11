Colaborará Monterrey con Maratón 2025 el 14 de diciembre
Con este convenio se busca fortalecer el evento, que reunirá a más de 8,000 corredores y proyecta a la ciudad como referente deportivo internacional
- 11
-
Noviembre
2025
El Gobierno de Monterrey formalizó la firma de un convenio de colaboración con los organizadores del Maratón Powerade Monterrey 2025, con el propósito de fortalecer este evento deportivo que proyecta a la ciudad como un referente nacional e internacional del atletismo.
Durante la ceremonia, el alcalde Adrián de la Garza destacó la importancia de impulsar acciones que fomenten la actividad física y la participación ciudadana, reafirmando el compromiso municipal con el desarrollo integral de los regiomontanos.
“Hoy (ayer) firmamos el convenio para el maratón Powerade Monterrey 2025; es un evento muy importante para la ciudad, es un evento que es reconocido incluso a nivel internacional, así que yo les exhortaría a todos a que hagamos nuestro mayor esfuerzo para que, como siempre ha sido, salga de la mejor manera”, pidió.
A través de este acuerdo, el Gobierno de Monterrey participará como colaborador institucional, destinando una aportación económica para apoyar la infraestructura, promoción y servicios públicos que permitirán el correcto desarrollo de la competencia.
El acto contó con la presencia del Director General del Maratón, Edilberto González Serna; la Secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón Perales; y el Director de Cultura Física y Deporte, Aldo de Nigris Guajardo.
El Maratón Powerade Monterrey 2025 se realizará el domingo 14 de diciembre, con salida y meta en el Parque Fundidora. Reunirá a más de 8,000 corredores nacionales e internacionales.
El edil señaló que este evento también marcará el inicio de la actividad deportiva rumbo al Mundial 2026, al recibir visitantes y medios de comunicación que comenzarán a llegar a la ciudad en esas fechas.
Asimismo, destacó que el maratón contempla la participación de corredores que aportarán donativos a instituciones sociales, a través de una modalidad especial orientada a apoyar a quienes más lo necesitan.
Con más de cuatro décadas de historia, este evento representa una oportunidad para promover la vida saludable, la convivencia familiar y la proyección internacional de Monterrey como una capital deportiva y solidaria.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas