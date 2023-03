Migración busca esclarecer incendio en centro migratorio

El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) los testimonios y pruebas diversas de las y los servidores públicos de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, para el esclarecimiento del incendio ocurrido este lunes en un centro migratorio.

El comisionado del Instituto, Francisco Garduño Yáñez, se encuentra en Ciudad Juárez y recorre varios hospitales de la zona para conocer el estado de salud de cada una de las personas migrantes extranjeras lesionadas.

En este sentido, a los afectados les ofreció apoyo y asistencia, así como la entrega de una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que garantiza su atención hospitalaria.

También dio a conocer que el INM cubrirá los gastos funerarios de los migrantes extranjeros que perdieron la vida en la conflagración.

El incendio comenzó el lunes por la noche en una zona de dormitorios donde estaban alojados 68 hombres, según el INM.

El canciller de Guatemala, Mario Búcaro, confirmó que 28 de los fallecidos eran guatemaltecos y dijo que tiene el apoyo de las autoridades mexicanas “para conocer la verdad”. “Vamos a... dar con los responsables de esto”, aseguró. Los gobiernos de Colombia y Ecuador confirmaron la muerte de un connacional cada uno.

La fiscalía mexicana agregó que en las instalaciones siniestradas también había 13 hondureños y 12 salvadoreños, cuyo estado de salud no especificó. Un herido se negó a identificarse.

El martes por la tarde, Migración indicó que también estaba dando asistencia a 15 mujeres extranjeras mayores de edad que fueron desalojadas de las instalaciones.

'Fue un incidente desafortunado'

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trató de un incidente desafortunado y agregó que el director del INM ya se encontraba en el lugar de los hechos.

Cabe señalar que la morgue de Ciudad Juárez ya estaba al límite de su capacidad antes del incendio, el gobierno tuvo que alquilar remolques refrigerados para resguardar los cadáveres de los migrantes, indicó a la prensa el fiscal del estado de Chihuahua, César Jáuregui.



En un hospital cercano, la venezolana Viangly Infante Padrón, de 27 años, esperaba a su marido, que estaba siendo tratado por inhalación de humo. La noche anterior ella, que viaja con sus tres hijos, estaba fuera del centro de detención esperando a que su esposo fuera liberado cuando comenzó el incendio.

“Había humo por todas partes. Dejaron salir a las mujeres y a los empleados de inmigración”, explicó. “A los hombres nunca los sacaron hasta que llegaron los bomberos”.

Dijo que vio varios muertos antes de encontrar a su marido en una ambulancia. “Estaba desesperada porque veía un cadáver, un cuerpo, un cadáver, y no lo veía por ninguna parte”.

Poco antes, un centenar de migrantes venezolanos se agruparon el martes por la mañana exigiendo información de familiares y pidiendo justicia por lo sucedido.

“No nos quieren atender... queremos saber si está vivo o está muerto“, lamentaba la venezolana Katiuska Márquez, de 23 años y con dos niños de cuatro y dos años que no podía comprender cómo los guardias del centro estaban vivos y los migrantes no. “¿Cómo no pudieron sacarlos?”