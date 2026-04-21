Shakira colaborará con Zara Larson en 'Midnight Sun: Girls Trip'

Shakira se suma a un nuevo proyecto internacional y ahora colaborará con la cantante sueca Zara Larsson en “Midnight Sun: Girls Trip”, una edición especial que reunirá a varias artistas en un mismo álbum.

La participación de la colombiana formará parte de este lanzamiento programado para el 1 de mayo, el cual presentará versiones remix y colaboraciones dentro del universo musical de Larsson.

¿En qué canción participará Shakira?

Reportes señalan que Shakira estaría incluida en el remix de “Eurosummer”, uno de los temas del proyecto, aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente en qué canción aparecerá dentro del tracklist final.

Esta incertidumbre ha generado expectativa entre los seguidores, quienes esperan conocer más detalles en los días previos al estreno.

Primeras imágenes juntas en Miami

Durante el fin de semana, ambas artistas fueron captadas en Miami grabando un videoclip, lo que avivó los rumores sobre la colaboración ahora confirmada.

Las imágenes del rodaje comenzaron a circular en redes sociales, mostrando parte del trabajo audiovisual que acompañaría este lanzamiento.

Un álbum con múltiples colaboraciones

“Midnight Sun: Girls Trip” reunirá a distintas figuras de la música con un enfoque en colaboraciones femeninas y nuevas versiones de canciones.

Entre las artistas que forman parte del proyecto destacan Kehlani, Madison Beer, PinkPantheress, Robyn, Tyla y Emilia, además de nombres como BAMBII, Eli, Helena Gao, JT y Margo XS.

El álbum funcionará como una expansión del disco “Midnight Sun”, apostando por una propuesta global que mezcla estilos y voces de distintas partes del mundo.

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