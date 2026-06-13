Colombia impulsa Be Active en Jalisco rumbo al Mundial FIFA™

La Selección de Colombia que participa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ convivió con niñas y niños en la Academia Atlas FC durante su primera jornada de entrenamiento en su Team Base Camp, como parte de la iniciativa Be Active, promovida por la FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los menores tuvieron la oportunidad de observar de cerca la preparación del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, que afina detalles para su debut en el Grupo K frente a Uzbekistán, programado para el miércoles 17 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Fútbol para promover hábitos saludables

La iniciativa Be Active fue lanzada por la FIFA en colaboración con la OMS antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, como respuesta a estudios que indican que cuatro de cada cinco niños en el mundo no realizan suficiente actividad física.

El programa busca incentivar a los menores a mantenerse activos al menos 60 minutos al día, utilizando el fútbol como herramienta para promover estilos de vida más saludables, felices y dinámicos.

“Sabemos que el futbol reúne a muchas personas, mucha pasión y muchas emociones”, expresó el mediocampista colombiano Juan Portilla durante la actividad.

El jugador destacó que el deporte contribuye al desarrollo de valores como la disciplina y la constancia, habilidades que pueden aplicarse tanto dentro como fuera de la cancha.

“Es importante que los niños practiquen deporte por su salud, para mantenerse bien, conservar buenos hábitos y llevar un estilo de vida saludable”, afirmó.

Portilla también resaltó el impacto que tiene para los jóvenes la posibilidad de convivir con futbolistas mundialistas.

“Estamos muy felices de compartir este momento con los niños. Seguramente muchos de ellos también sueñan con estar aquí algún día. Es maravilloso que puedan ver el entrenamiento, pasar tiempo con nosotros e inspirarse para que ellos también puedan alcanzar sus sueños”, señaló.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por la FIFA para acercar a las selecciones participantes con las comunidades anfitrionas y convertir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la edición más inclusiva de la historia.

Rutina para mantenerse activo

Como complemento a la campaña, la FIFA publicó el video de entrenamiento FIFA World Cup 2026 Be Active Workout, diseñado para ayudar a niños y jóvenes a cumplir con los 60 minutos diarios recomendados de actividad física.

La rutina está acompañada por la canción GOALS, incluida en el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, interpretada por LISA, Anitta y Rema, con el objetivo de motivar a los participantes a mantenerse activos y saludables.

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