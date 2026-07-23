Renueva Colombia a Néstor Lorenzo tras su actuación en el Mundial

La Federación Colombiana de Futbol extendió el contrato del técnico argentino luego de que la selección recibiera un solo gol en cinco partidos

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La Federación Colombiana de Futbol confirmó la renovación del contrato de Néstor Lorenzo como director técnico de la selección nacional, luego de la participación del equipo en el reciente Mundial.

El organismo anunció la continuidad del estratega argentino tras una reunión de su comité ejecutivo celebrada en Bogotá, aunque no dio a conocer la duración del nuevo acuerdo.

Lorenzo, de 60 años, asumió el cargo en 2022 con un contrato inicial de cuatro años y ahora seguirá al frente del proyecto deportivo de la selección colombiana.

Durante el Mundial, Colombia recibió apenas un gol en cinco partidos, uno de los registros defensivos más destacados del torneo.

El conjunto sudamericano terminó como líder de su grupo tras vencer 3-1 a Uzbekistán, superar 1-0 a Congo e igualar 0-0 con Portugal.

Posteriormente eliminó a Ghana por marcador de 1-0 en la ronda de 32, antes de quedar fuera en los octavos de final frente a Suiza, selección que avanzó tras imponerse 4-3 en tanda de penales después de un empate sin goles en 120 minutos.

Desde su llegada al banquillo, el técnico argentino acumula un balance de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas, con 96 goles anotados y 44 recibidos.

La selección colombiana volverá a la actividad durante la próxima fecha FIFA de septiembre. La Federación aún no ha confirmado el rival para ese compromiso internacional.

Lorenzo destaca el crecimiento del proyecto

Tras confirmarse su continuidad, el entrenador aseguró que el objetivo será fortalecer el trabajo realizado en los últimos años y mantener el estilo de juego del equipo.

"Ahora es el momento de recargar energías y seguir desarrollando este proyecto. Seguiremos construyendo una selección más fuerte, manteniendo nuestro estilo ofensivo y persiguiendo objetivos claros", expresó Lorenzo.

El estratega también recordó la eliminación frente a Suiza como el momento más difícil de la participación colombiana en la Copa del Mundo.