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Llegada de Lomónaco podría hacer que Joaquim salga de Tigres

El interés felino por el zaguero argentino permitiría escuchar ofertas por el defensor brasileño, quien estaría siendo seguido por clubes brasileños

  • 18
  • Junio
    2026

La posible llegada de Kevin Lomónaco a Tigres podría terminar por abrirle la puerta de salida a Joaquim Pereira durante el actual mercado de verano.

Aunque la directiva auriazul aún no define movimientos en su zona defensiva, reportes surgidos en Argentina señalan que el club mantiene un marcado interés por el zaguero de Independiente, cuya transferencia rondaría los $6 millones de dólares.

La eventual incorporación del defensor argentino, quien recientemente formó parte del proceso mundialista encabezado por Lionel Scaloni, modificaría el panorama en la zaga felina y permitiría a la institución analizar con mayor detenimiento las ofertas que han surgido por Joaquim.

Por su parte, el central brasileño ha despertado interés en equipos de su país como Fluminense e Inter de Porto Alegre, clubes que estarían dispuestos a desembolsar entre seis y siete millones de dólares por hacerse de sus servicios.

Por ahora, ninguna negociación está cerrada, aunque en Tigres esperan definir en los próximos días si logran concretar el fichaje de Lomónaco, movimiento que podría convertirse en la pieza que destrabe la salida de Joaquim.

¿Y Gignac a Boca Juniors?

En otro frente, desde Francia surgió el rumor de un posible interés de Boca Juniors por André-Pierre Gignac.

El conjunto argentino ya intentó fichar al delantero francés en 2019, aunque en aquella ocasión no consiguió convencerlo.

Actualmente, Gignac se encuentra como agente libre, pero sus 40 años, la poca actividad que registró durante el último semestre y sus pretensiones salariales representarían obstáculos importantes para que una eventual operación pueda concretarse.


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