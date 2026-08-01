Concacaf celebra retiro de propuesta y lanza crítica a FIFA

La Concacaf y sus 41 asociaciones miembro celebraron el retiro de la propuesta FIFA Forward Enterprise y aprovecharon para lanzar un mensaje sobre la gobernanza

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La Concacaf y sus 41 asociaciones miembro respaldaron el retiro de la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que había generado preocupación dentro de distintos sectores del futbol internacional y que finalmente fue retirada tras una semana de fuertes cuestionamientos.

A través de un posicionamiento oficial, la Confederación destacó la unidad mostrada por sus federaciones afiliadas y aseguró que el resultado representa una victoria para los principios de transparencia, buena gobernanza y protección de los intereses del futbol.

Concacaf and its 41 Member Associations welcome the withdrawal of the proposed FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/H2KdBi1jJG — Concacaf Media (@ConcacafMedia) August 1, 2026

Reconocen unidad de las federaciones

La organización destacó que las asociaciones miembro actuaron de manera coordinada en un momento que consideró clave para el futuro del deporte.

Según la Concacaf, las 41 federaciones demostraron liderazgo y firmeza al defender los intereses a largo plazo del futbol frente a una propuesta que, a su juicio, avanzó sin los procesos institucionales correspondientes.

"La unidad ha prevalecido", señaló la Confederación al agradecer el respaldo de sus miembros durante la discusión del proyecto.

Cuestionan el proceso detrás de la propuesta

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la crítica al procedimiento con el que la propuesta llegó a consideración de los órganos de decisión.

La Concacaf sostuvo que cualquier iniciativa relacionada con la Copa Mundial, considerada el activo más importante del futbol global, debe desarrollarse dentro de los mecanismos establecidos por la gobernanza de FIFA.

La Confederación afirmó que la propuesta avanzó sin transparencia, consulta ni apego al debido proceso, situación que consideró incompatible con los principios que deben regir al organismo rector del futbol mundial.

Piden revisar el liderazgo en FIFA

Más allá del retiro de la iniciativa, la Concacaf fue más allá y aseguró que este episodio refleja problemas más profundos dentro de la estructura de liderazgo de FIFA.

En su posicionamiento, la Confederación calificó lo ocurrido como parte de un patrón de decisiones unilaterales y consideró necesario realizar una evaluación exhaustiva de la actual administración.

"La FIFA no es una empresa privada. Es un organismo que actúa en beneficio del futbol y sus miembros", señaló el documento.

Asimismo, advirtió que quienes ocupan cargos de responsabilidad tienen la obligación de actuar en favor del deporte y no de intereses particulares.

Además, la Confederación informó que sus representantes en el Consejo de FIFA impulsarán discusiones relacionadas con gobernanza, rendición de cuentas y liderazgo dentro de los canales institucionales establecidos por los estatutos del organismo.

Además, adelantó que trabajarán para analizar mecanismos que permitan destinar parte de las reservas financieras de FIFA al fortalecimiento de los programas de desarrollo del futbol mediante los recursos de FIFA Forward, sin comprometer la estabilidad futura del organismo.

Como mensaje final, la Concacaf sostuvo que todos los dirigentes son únicamente administradores temporales de un deporte que pertenece a millones de personas alrededor del mundo.

La Confederación afirmó que la respuesta conjunta de sus asociaciones miembro dejó claro que el futuro del futbol debe construirse con integridad, transparencia y responsabilidad institucional.