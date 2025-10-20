Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_20_T144010_237_0bcb40f73a
Deportes

México busca ser sede del Mundial Femenil 2031

La propuesta incluye a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica como coanfitriones, buscando organizar el Mundial Femenil más grande de la historia de Concacaf

  • 20
  • Octubre
    2025

México podría recibir por primera vez un Mundial Femenil, luego de que la Federación Mexicana de Futbol anunciara este lunes 20 de octubre en Nueva York que el país presentó su candidatura para albergar la justa internacional de 2031.

La propuesta incluye a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica como coanfitriones, buscando organizar el Mundial Femenil más grande de la historia de Concacaf, uniendo Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, destacó que esta candidatura refleja la confianza de FIFA y Concacaf, y consideró el torneo como una oportunidad histórica para consolidar el crecimiento del futbol femenil en la región e inspirar a nuevas generaciones.

Se espera que el Mundial de 2031 atraiga a 4.5 millones de aficionados a los estadios, con instalaciones y sedes de entrenamiento de clase mundial, además del compromiso de reinvertir los ingresos en el desarrollo global del futbol femenil.

Mariana Gutiérrez, Presidenta de la Liga MX Femenil, celebró la candidatura y recordó que un selectivo mexicano ya hizo historia en un Mundial no oficial en 1971. “Hoy reafirmamos nuestra visión: convertir a México en un país destino para el futbol femenil”, afirmó.

La documentación oficial será entregada a FIFA en noviembre de 2025, y la decisión final se dará a conocer en el Congreso FIFA que se celebrará en Vancouver, Canadá, el 30 de abril de 2026.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_21_at_8_43_43_PM_2287293ae0
Rayados recibe a unos 'Bravos' que... no saben ganar en Monterrey
AP_25293812304775_88f7199bb7
Doug Martin enfrentó lesiones y problemas de salud mental
deportes_djokovic_44c3ea6979
Novak Djokovic se retira del Masters de París por lesión
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_21_at_8_58_50_PM_94e2cf83ca
Transformarán Las Sabinitas en Guadalupe en un área verde
nacional_tamaulipas_56a015817d
Federación y sector aduanal sellan compromiso con la Ley Aduanera
Whats_App_Image_2025_10_21_at_8_43_43_PM_2287293ae0
Rayados recibe a unos 'Bravos' que... no saben ganar en Monterrey
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
escena_axl_rose_f799a3fe60
Axl Rose lanza micrófono a baterista durante show en Argentina
publicidad
×