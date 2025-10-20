México busca ser sede del Mundial Femenil 2031

México podría recibir por primera vez un Mundial Femenil, luego de que la Federación Mexicana de Futbol anunciara este lunes 20 de octubre en Nueva York que el país presentó su candidatura para albergar la justa internacional de 2031.

La propuesta incluye a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica como coanfitriones, buscando organizar el Mundial Femenil más grande de la historia de Concacaf, uniendo Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, destacó que esta candidatura refleja la confianza de FIFA y Concacaf, y consideró el torneo como una oportunidad histórica para consolidar el crecimiento del futbol femenil en la región e inspirar a nuevas generaciones.

Se espera que el Mundial de 2031 atraiga a 4.5 millones de aficionados a los estadios, con instalaciones y sedes de entrenamiento de clase mundial, además del compromiso de reinvertir los ingresos en el desarrollo global del futbol femenil.

Mariana Gutiérrez, Presidenta de la Liga MX Femenil, celebró la candidatura y recordó que un selectivo mexicano ya hizo historia en un Mundial no oficial en 1971. “Hoy reafirmamos nuestra visión: convertir a México en un país destino para el futbol femenil”, afirmó.

La documentación oficial será entregada a FIFA en noviembre de 2025, y la decisión final se dará a conocer en el Congreso FIFA que se celebrará en Vancouver, Canadá, el 30 de abril de 2026.

El día de hoy, presentamos nuestra candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para albergar la Copa Mundial Femenina 2031#PorElPresentePorElFuturo2031 pic.twitter.com/tYm6JUAOhM — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 20, 2025

