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México sube al lugar 15 del ranking FIFA tras duelo con Portugal

El nuevo sistema en tiempo real ajusta posiciones al instante y mantiene al Tri como referente de Concacaf rumbo a 2026.

  • 30
  • Marzo
    2026

La Selección Mexicana dio un paso adelante en la clasificación mundial al escalar al puesto 15 del ranking FIFA, luego del empate ante Portugal en el Estadio Azteca, duelo que marcó la reinauguración del inmueble rumbo al Mundial 2026.

El movimiento se dio tras la actualización del nuevo sistema dinámico implementado por la FIFA, que permite modificar posiciones en tiempo real conforme se desarrollan los partidos.

El resultado ante el conjunto portugués permitió al equipo mexicano consolidarse dentro del Top 20 del futbol mundial, ubicándose por encima de selecciones como Estados Unidos, Uruguay y Japón.

Con esta actualización, el Tri se coloca solo por detrás de equipos como Italia (12), Colombia (13) y Senegal (14), manteniéndose competitivo frente a potencias internacionales.

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Lee la nota completa: México y Portugal decepcionan en la reinauguración del Azteca

Dominio regional en Concacaf

Dentro de la región, México reafirma su posición como uno de los equipos más sólidos. Estados Unidos aparece en el lugar 16, mientras que Canadá se ubica en el puesto 30.

Otros representativos de Concacaf dentro del Top 100 son Panamá (34), Costa Rica (51), Honduras (65), Jamaica (69), Curazao (82), Haití (83), Guatemala (95) y El Salvador (98).

Así luce el Top 20 mundial

La clasificación global continúa liderada por España, seguida de Francia y Argentina. El resto del listado lo completan Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Marruecos, Bélgica, Alemania, Croacia, Italia, Colombia, Senegal, México, Estados Unidos, Uruguay, Japón, Suiza y Dinamarca.

Por otra parte, el nuevo modelo de clasificación, conocido como sistema “SUM”, elimina el promedio de resultados y se basa en la suma o resta directa de puntos en cada partido.

Este método considera la fuerza del rival y la importancia del encuentro, lo que permite ajustes más inmediatos y, según la FIFA, una medición más precisa del rendimiento de las selecciones.

 


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