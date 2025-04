Confirma Jake Paul enfrentamiento con Julio César Chávez Jr

El influencer convertido en boxeador, Jake Paul, volverá a subir al ring este 28 de junio para enfrentar a un rival que lleva consigo uno de los apellidos más emblemáticos del boxeo mexicano: Julio César Chávez Jr. El combate, que será transmitido por DAZN en modalidad de pago por evento.

Lejos de un anuncio convencional, Jake Paul no perdió la oportunidad de lanzar dardos con su estilo habitual, “Hace cinco años debuté como profesional tras una pelea amateur. Acabo de vencer al hombre más rudo del planeta, rompí récords, y ahora me enfrento a un excampeón mundial que ni Canelo pudo noquear”, escribió en redes sociales.

Five years ago, I stepped into the ring for my pro debut after 1 amateur fight, and every fight since has been a step towards becoming world champion. I just defeated the baddest man on the planet and broke multiple records, and now I’m going against a former world champion with… pic.twitter.com/Gah6tqQofG