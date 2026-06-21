Canadá confirma cita trilateral del T-MEC para revisión formal

Se explicó que en esta etapa inicial se definirán los mecanismos de trabajo entre los tres países, luego de haber abordado temas como reglas de origen

La revisión del T-MEC tendrá un punto de partida clave el próximo 1 de julio, fecha en la que Canadá confirmó su participación en la reunión trilateral con México y Estados Unidos para definir el mecanismo que guiará la revisión del acuerdo comercial, en una etapa que marcará el inicio formal del proceso.

De acuerdo con un portavoz del Ministerio de Comercio, citado por el medio canadiense CTV News, el encuentro contará con la participación del ministro de Comercio, Dominic LeBlanc, quien prevé reunirse con sus contrapartes mexicano y estadounidense en una sesión que, por ahora, se realizará de forma virtual.

La cita se da tras recientes acercamientos bilaterales entre las partes y forma parte de la ruta establecida por el propio tratado. Esto coincide con lo expuesto por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien ha subrayado que la reunión del 1 de julio no representa una conclusión, sino el inicio formal de la revisión del T-MEC.

“El primero de julio es la fecha prácticamente para marcar el inicio de la revisión formal del tratado”, señaló tras concluir la segunda ronda de conversaciones en Washington.

El funcionario explicó que en esta etapa inicial se definirán los mecanismos de trabajo entre los tres países, luego de haber abordado temas como reglas de origen, industria automotriz, agricultura y seguridad económica, considerados centrales en las discusiones recientes entre las delegaciones.

En paralelo, la ex asesora comercial de la Casa Blanca, Kelly Ann Shaw, señaló en entrevista con CTV News que el avance de las negociaciones muestra dinámicas distintas entre los socios.

“Las cosas van mejor con México que, desde la perspectiva de Estados Unidos, con Canadá”, afirmó, al referirse al ritmo diferenciado de las conversaciones bilaterales con Washington.

Calendario del T-MEC y siguientes pasos de la negociación

La semana pasada, El Horizonte publicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estableció que la reunión del 1 de julio marca el arranque formal de la revisión del T-MEC, mientras que el 20 de julio en la Ciudad de México se llevará a cabo una nueva ronda en la que las delegaciones comenzarán a revisar textos y contenidos más específicos del acuerdo.

En ese marco, el funcionario precisó que el proceso seguirá una ruta escalonada en la que primero se definirá el mecanismo de negociación entre México, Estados Unidos y Canadá, para después avanzar a la discusión técnica de los capítulos del tratado, en un esquema que podría derivar en su extensión por 16 años o en un modelo de revisiones periódicas de largo plazo.