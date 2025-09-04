Cerrar X
Deportes

Conmebol elimina a Independiente por violencia en tribuna

Independiente fue eliminado de la Copa Sudamericana tras los incidentes violentos en su partido contra la U de Chile. Ambos clubes recibieron duras sanciones

  • 04
  • Septiembre
    2025

Este jueves la Conmebol anunció la eliminación de Independiente de la Copa Sudamericana por los hechos de violencia que se registraron el pasado 20 de agosto en las tribunas de su estadio durante el partido de vuelta de los octavos de final que dejó 22 heridos y un centenar de heridos y clasificó a la Universidad de Chile.

Con esta decisión, el club chileno se medirá en cuartos de final con el Alianza Lima de Perú.

Mediante un comunicado, la máxima organización del fútbol en Sudamérica precisó que esta eliminación no implica una "exclusión de futuras competiciones"; sin embargo, sí se obligará al club argentino a jugar a puerta cerrada los siguientes siete partidos en condición de local en las competiciones internacionales de la Conmebol.

También se incluye la obligación de jugar sus siete siguientes partidos de visitante sin aficionados del club.

Asimismo, se determinó imponer al club dos multas por un total de $250,000 dólares.

El partido de Independiente y la U fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48, cuando empataban 1-1, resultado que favorecía en el global por 2-1 a la formación chilena, después de que aficionados del equipo chileno, que ocupaban la tribuna Bochini Alta, comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del Rojo.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados de Universidad de Chile, que fueron violentamente atacados.

Este incidente dejó a 22 personas heridas y a más de 100 detenidos, los cuales, según las autoridades argentinas, en su mayoría fueron de nacionalidad chilena.

La Conmebol también resolvió que la U de Chile juegue sin aficionados siete partidos como local y otro número similar en condición de visitante, además de recibir multas económicas por $270,000 dólares.


