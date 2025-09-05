Cerrar X
Deportes

Independiente apelará fallo de Conmebol tras ser eliminado

Tras la descalificación de Independiente de la Sudamericana, la directiva anunció que apelará el fallo de Conmebol con la intención de reducir las sanciones

  • 05
  • Septiembre
    2025

El club argentino Independiente reaccionó al fallo que lo eliminó de la Copa Sudamericana, confirmando que apelarará la resolución.

La sanción permitió que Universidad de Chile avanzara a los cuartos de final del torneo, generando un fuerte descontento en Avellaneda.

Cabe señalar que la Conmebol impuso al “Rojo” una multa de 250 mil dólares y determinó que jugará siete partidos de local y siete de visitante sin público. Universidad de Chile, pese a clasificarse, también deberá cumplir la misma restricción en tribunas vacías.

Según la directiva encabezada por Néstor Grindetti, la apelación busca reducir la cantidad de partidos a puertas cerradas y disminuir la multa económica.

Para ello, el club pedirá la postergación del partido entre la U de Chile y Alianza Lima, programado para los cuartos de final, hasta que la segunda sala de Conmebol resuelva el recurso.

Independiente también solicitará que se abra un expediente contra Universidad de Chile para que el club chileno asuma los costos de reparación de los daños ocasionados en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

La decisión de Conmebol ha generado controversia en Sudamérica, mientras Independiente busca revertir la sanción, Universidad de Chile avanzó a la siguiente ronda pero deberá enfrentar restricciones en su afición.


