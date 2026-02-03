Liga MX y MLS disputarían la Libertadores en 2027, según informes

La posibilidad de que equipos de la Liga MX y la Major League Soccer regresen a la Copa Libertadores tomó fuerza luego de que trascendiera que la CONMEBOL ya trabaja en la documentación necesaria para abrir espacios a clubes de ambas ligas en la edición 2027.

Desde 2016, los conjuntos mexicanos dejaron de participar en el certamen sudamericano debido a cambios de calendario y ajustes entre confederaciones, lo que rompió una tradición que había elevado la competencia continental.

Dos boletos en la mesa

De acuerdo con los informes, el proyecto contempla dos plazas por confederación: una se otorgaría mediante invitación directa y la otra estaría ligada al mérito deportivo dentro de los torneos locales.

La propuesta sería enviada en los próximos meses a los directivos de las ligas y organismos involucrados para su revisión, con la intención de definir si el regreso se concreta de manera oficial.

MLS y Liga MX, con perfiles distintos

En el caso de la MLS, uno de los clubes que aparece como fuerte candidato para recibir una invitación es Inter Miami, mientras que para la Liga MX el acceso dependería del desempeño competitivo, posiblemente del campeón anual o del equipo con mayor puntaje acumulado.

