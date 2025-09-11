Cerrar X
AP_25254658052159_7f82d82f95
Deportes

CONMEBOL cambia sede de la Final de la Sudamericana a Paraguay

CONMEBOL constató en la última inspección “datos desalentadores sobre el cumplimiento de los plazos y cronograma de mejoras” requeridas para el partido

  • 11
  • Septiembre
    2025

CONMEBOL le quitó a Bolivia la sede de la final única de la Copa Sudamericana de este año y mudó la contienda a Paraguay por segunda edición consecutiva.

La entidad había determinado en mayo que el partido decisivo del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica se disputara por primera vez en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de la ciudad boliviana Santa Cruz de la Sierra.

Pero la CONMEBOL constató en la última inspección técnica “datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras” requeridas para la organización del partido y anunció el jueves que había decidido mudar la sede de la final.

En un comunicado, confirmó que la final se jugará en Asunción, la capital de Paraguay, al igual que la pasada edición. Si bien no confirmó el estadio, todo indica que será en La Nueva Olla, sede del club Cerro Porteño, el 22 de noviembre.

“La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”, explicó la entidad en un comunicado.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, lamentó la decisión explicó que un grupo de emisarios de CONMEBOL informaron que hubo “un desfase severo” en el cronograma de obras.

En conferencia de prensa desde Bolivia, Costa aseguró que se continuará con la inversión en el cambio del estadio Tahuichi Ramón Aguilera. Confió en que sea posible concretar todas las exigencias y postularse a una final el 2027.

A partir de la próxima semana comenzarán a jugarse los cuartos de final de la competencia con los duelos entre Lanús (Argentina)-Fluminense (Brasil); Bolívar (Bolivia)-Atlético Mineiro (Brasil); Independiente del Valle (Ecuador)-Once Caldas (Colombia); Alianza Lima (Perú)- Universidad de Chile.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_98_67218b199d
Israel llama "circo político" a Asamblea de ONU por declaración
deportes_dts_venezuela_peru_88126d6a81
Perú y Venezuela cortan a sus DT tras quedarse fuera del Mundial
independiente_fallo_conmebol_fc679d4a7b
Independiente apelará fallo de Conmebol tras ser eliminado
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_12_T171104_722_a535354755
Papás de Christian Nodal ayudarán a Cazzu para que Inti viaje
Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_22_32_PM_01470d8e1b
Reynosense, José Méndez, nombrado Consejero Nacional en el SBP
Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_29_36_PM_21589a89ce
Tras resolver broncas, voy de bajadita: Samuel
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
publicidad
×