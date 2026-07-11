McGregor había peleado por última vez exactamente hace cinco años y un día antes de la función del sábado de UFC que vendió todas sus entradas

Inicio / Deportes / Conor McGregor sufre lesión y pierde ante Max Holloway en UFC 329

El regreso de Conor McGregor contra Max Holloway en UFC 329 terminó a apenas 1:09 del primer asalto la noche del sábado debido a una lesión de rodilla.

En su primera pelea en más de cinco años, McGregor cruzó el octágono con una patada giratoria voladora de izquierda al comenzar el combate y cayó de forma incómoda sobre su rodilla derecha.

Tras intentar patear y golpear a Holloway (28-9-0) dos veces más, quedó claro que McGregor (22-7-0) no podía completar el combate programado a cinco asaltos en peso wélter.

“Cinco años fuera en este deporte es duro. Suponemos que es una rotura del ligamento cruzado anterior. Eso fue lo que supuse cuando lo vi, y eso es lo que creen los médicos también”, comentó Dana White, el presidente de la UFC.

McGregor, que caminó hacia el octágono al ritmo de “Hypnotize” de Notorious B.I.G. y el rugido de un público con entradas agotadas, había peleado por última vez exactamente cinco años y un día antes de la noche del sábado.

Para deleite de una audiencia frenética, apenas unas horas después de que su país de origen, Inglaterra, ganara su partido de cuartos de final contra Noruega en el Mundial, Paddy Pimblett (24-4-0), de Liverpool, despachó rápidamente a Benoit Saint Denis (17-4-0) con un nocaut técnico en el primer asalto.

Pimblett bloqueó una patada giratoria, entró al derribo y aplicó rápidamente una llave frontal a la cabeza para dormir a Saint Denis y llevarse la victoria en 52 segundos.

En una batalla de peso gallo, Mario Bautista (18-3-0) derrotó a Cory Sandhagen (18-7-0) por decisión unánime, después de aprovechar una patada a la pierna en el primer asalto y ejercer presión en cada asalto a partir de ahí. Una ráfaga de golpes en el tercer asalto aseguró la decisión.

En un combate programado a tres asaltos en peso mosca, Brandon Royval (18-9-0) aplicó un estrangulamiento por la espalda a Lone’er Kavanagh (10-2-0) para ganar por sumisión a los 3:40 del asalto final.

En una sorpresa mayúscula para abrir la cartelera principal, King Green (36-17-0), ensangrentado, resistió una paliza durante casi todo el primer asalto antes de conectar un derechazo a la mandíbula de Terrance McKinney (18-9-0) con aproximadamente 20 segundos restantes, y luego lo remató para un nocaut técnico a los 4:59.