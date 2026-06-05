Corea del Sur llega a Guadalajara para el Mundial 2026

La selección de Corea del Sur llegó este viernes 5 de junio a Guadalajara para instalar su campamento de concentración rumbo al Mundial 2026, en una jornada que marcó el inicio del ambiente mundialista en la capital jalisciense.

La delegación asiática arribó alrededor de las 16:00 horas, procedente de Estados Unidos, donde cerró su etapa de preparación con partidos amistosos antes de viajar a territorio mexicano.

A su llegada, el equipo fue recibido por aficionados coreanos y mexicanos que acudieron tanto al aeropuerto como al hotel de concentración para mostrar apoyo a los jugadores.

Son Heung-min acapara la atención en la llegada

Uno de los momentos más llamativos del recibimiento fue la aparición de Son Heung-min, capitán y principal figura de Corea del Sur, quien fue uno de los jugadores más ovacionados por los aficionados presentes.

El atacante generó expectativa entre los seguidores que esperaron a la delegación, en una muestra del interés que despierta el combinado asiático durante su estancia en México.

La llegada de Corea del Sur también reunió a integrantes de la comunidad coreana radicada en Jalisco, quienes acudieron con banderas, mensajes de apoyo y cánticos para recibir al equipo.

Corea del Sur eligió Guadalajara como su centro de operaciones para la primera etapa del torneo, por lo que permanecerá varios días en la ciudad mientras prepara sus partidos de fase de grupos.

El equipo dirigido por Hong Myung-bo utilizará las instalaciones de Verde Valle como sede de entrenamiento, luego de que el complejo recibiera adecuaciones para cumplir con las exigencias de una concentración mundialista.

La primera práctica del conjunto surcoreano en suelo mexicano está contemplada para este sábado, como parte de la preparación final antes de su debut.

Corea disputará dos partidos en Guadalajara

El conjunto asiático jugará dos encuentros de la fase de grupos en Guadalajara. Su debut será ante República Checa el 11 de junio, mientras que el 18 de junio enfrentará a la Selección Mexicana en uno de los partidos más esperados del grupo.

Posteriormente, Corea del Sur deberá cumplir con su tercer compromiso fuera de Jalisco, pero mantendrá a Guadalajara como punto estratégico durante buena parte de su participación inicial.

La presencia del equipo representa uno de los principales atractivos internacionales para la ciudad, que espera una importante afluencia de seguidores surcoreanos durante el torneo.

La llegada de Corea del Sur convirtió a Guadalajara en una de las primeras ciudades mexicanas en recibir oficialmente a una selección mundialista para su concentración.

El recibimiento de los aficionados, la presencia de figuras internacionales y la instalación del campamento asiático fortalecen el ambiente previo al arranque del torneo.

Con su llegada a Jalisco, Corea del Sur inicia la etapa final de preparación en México con el objetivo de adaptarse al entorno, afinar detalles y llegar en las mejores condiciones a su debut mundialista.

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