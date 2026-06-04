Corea del Sur vence a El Salvador previo a debut en Mundial 2026

Corea del Sur derrotó 1-0 a El Salvador en el Estadio BYU South Field de Utah, en un encuentro amistoso que dejó buenas sensaciones para el conjunto asiático y una curiosidad que llamó la atención de los aficionados: varios de sus jugadores utilizaron números de camiseta distintos a los habituales.

El equipo dirigido por Hong Myung-bo dominó gran parte del partido y encontró la diferencia en el segundo tiempo gracias a una brillante ejecución de Lee Dong-gyeong, quien al minuto 57 cobró un tiro libre desde fuera del área y colocó el balón en el ángulo, lejos del alcance del arquero salvadoreño Mario González.

Desde el arranque del encuentro, la escuadra surcoreana mostró mayor posesión y control del balón. Durante la primera mitad generó las oportunidades más peligrosas, aunque se encontró con una defensa salvadoreña ordenada que logró mantener el empate sin goles durante 45 minutos.

La Selecta también tuvo algunos momentos de peligro, pero no logró capitalizar sus oportunidades frente a un rival que fue ganando terreno conforme avanzó el partido.

Para el complemento, Corea del Sur incrementó la presión y encontró recompensa con la anotación de Lee Dong-gyeong, que terminó siendo suficiente para asegurar la victoria.

Son Heung-min sorprende con nuevo dorsal

Uno de los detalles más comentados del partido fue la aparición de Son Heung-min con la camiseta número 13, una numeración poco habitual para el capitán surcoreano, quien durante gran parte de su carrera ha utilizado el dorsal 7.

El delantero, referente del futbol asiático y una de las máximas figuras de su selección, ingresó en la recta final del encuentro y estuvo cerca de ampliar la ventaja, sin embargo Mario González evitó el segundo tanto con una destacada intervención.

El cambio de numeración formó parte de una decisión temporal del combinado asiático, cuyos futbolistas utilizaron dorsales distintos a los acostumbrados durante este compromiso de preparación.

México, en el horizonte

La victoria representa un impulso importante para Corea del Sur antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que compartirá el Grupo A con República Checa, México y Sudáfrica.

El conjunto asiático debutará frente a República Checa y posteriormente enfrentará al combinado mexicano en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos.

Antes de su estreno mundialista, la selección surcoreana viajará a Guadalajara, ciudad que fungirá como su centro de operaciones durante su estancia en territorio mexicano.

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