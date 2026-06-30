El caso se enmarca en la ofensiva impulsada por la Administración del presidente Donald Trump contra los derechos de las personas transgénero

Inicio / Deportes / Corte Suprema de EUA avala veto a atletas trans en rama femenil

La Suprema Corte de los Estados Unidos avaló este martes las leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos de competiciones escolares y universitarias.

El alto tribunal resolvió que los estados pueden acotar la participación en equipos femeninos a "mujeres biológicas", incluso cuando se trate de personas trans que se identifican como mujeres y reciben terapias hormonales.

Esto se debe a la demanda de dos atletas trans, Becky Pepper-Jackson, estudiante de secundaria de Virginia Occidental, y Lindsay Hecox, alumna de la Universidad de Idaho, quienes sostenían que su exclusión de las competiciones femeninas era inconstitucional y discriminatoria.

El juez conservador Brett Kavanaugh, autor de la opinión mayoritaria, sostuvo que las diferencias físicas entre hombres y mujeres, como fuerza, velocidad y resistencia, justifican la existencia de equipos separados por género biológico.

"Todo varón biológico que logra entrar en el equipo ocupa una plaza que correspondería a una atleta", insistió.

El caso se enmarca en la ofensiva impulsada por la Administración del presidente Donald Trump contra los derechos de las personas transgénero.

La decisión tendrá repercusión en todo Estados Unidos, debido a que afecta a la participación de atletas trans en competiciones escolares y universitarias y respalda normas similares aprobadas en otros 25 estados.