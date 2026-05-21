Trump califica como 'desastre' posible estadidad de Puerto Rico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que una eventual estadidad de Puerto Rico, impulsada —según afirmó— por los demócratas en caso de recuperar el control del Congreso y del Gobierno federal, sería “un desastre” para Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Despacho Oval, el mandatario también lanzó críticas contra propuestas relacionadas con la Corte Suprema y el sistema electoral estadounidense.

“Si los demócratas tomaran el control del Congreso y del país, creo que este país estaría acabado. Tendrían a Washington DC y a Puerto Rico como estado —lo cual sería un desastre—, con una enorme cantidad de votos en el Colegio Electoral”, expresó Trump.

Trump vuelve a cuestionar el ‘filibuster’

Las declaraciones del mandatario se producen en medio del debate sobre el llamado ‘filibuster’, una regla del Senado estadounidense que permite retrasar o bloquear iniciativas legislativas al exigir normalmente una mayoría de 60 votos para avanzar en la aprobación de leyes.

Trump ha insistido previamente en eliminar este mecanismo, argumentando que podría utilizarse para destrabar crisis políticas como el reciente cierre parcial del Gobierno federal.

Sin embargo, el presidente advirtió que eliminar esa regla también podría abrir la puerta a iniciativas impulsadas por los demócratas, entre ellas la estadidad de Puerto Rico.

Puerto Rico mantiene estatus territorial desde 1898

Desde 1898, Puerto Rico permanece como un territorio no incorporado de Estados Unidos, lo que implica que está bajo soberanía estadounidense, aunque no forma parte oficialmente como estado de la unión.

Sus habitantes son ciudadanos estadounidenses, pero no cuentan con representación con voto en el Congreso federal y tampoco participan directamente en las elecciones presidenciales.

En octubre de 2025, Trump ya había pedido a los republicanos eliminar el ‘filibuster’ durante las negociaciones para poner fin al cierre del Gobierno federal, conflicto que provocó un desfinanciamiento parcial de las instituciones estadounidenses durante 43 días, entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre del año pasado.

Comentarios