Crece presión para que Infantino deje la presidencia de FIFA

La Asociación de Aficionados Europeos reiteró su petición para que Gianni Infantino renuncie a la presidencia de la FIFA por considerar que no es apto

La presión sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aumentó este sábado luego de que la Asociación de Aficionados Europeos (Football Supporters Europe, FSE) reiteró su petición para que abandone el cargo, al considerar que ya no es apto para dirigir el organismo rector del futbol mundial.

El pronunciamiento se produjo después de que la FIFA confirmara que desistió de su intención de crear una filial destinada a comercializar sus competiciones, incluido el Mundial, un proyecto que había generado fuertes críticas entre organizaciones de seguidores.

Retiran proyecto, pero mantienen las críticas

Aunque la FIFA decidió dar marcha atrás a la propuesta de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), la FSE aseguró que el problema va más allá de esa iniciativa y reiteró que la gestión de Infantino debe llegar a su fin.

En un mensaje difundido en redes sociales, la organización afirmó que la cancelación del proyecto no cambia su postura, al sostener que el dirigente "no es apto para gobernar el fútbol mundial" y que su salida es necesaria para proteger el futuro del deporte.

Hace apenas unos días, la asociación ya había solicitado la renuncia del presidente de la FIFA tras conocerse la intención de impulsar una empresa con participación privada para gestionar la comercialización de competencias como la Copa del Mundo.

Se suma organización del futbol español

La postura de los aficionados europeos fue respaldada este sábado por la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE), que también pidió la salida de Infantino de la presidencia del organismo internacional.

La agrupación celebró que el proyecto de comercialización fuera retirado, pero advirtió que la permanencia del dirigente representa un riesgo para el futbol. En su posicionamiento, aseguró que la iniciativa de privatizar las competiciones de la FIFA era perjudicial para el deporte y sostuvo que ahora corresponde un cambio en la dirigencia.

El retiro de la propuesta ha frenado, por ahora, uno de los planes más cuestionados de la actual administración de la FIFA. Sin embargo, las organizaciones de aficionados mantienen la presión sobre Gianni Infantino y consideran que la polémica evidenció la necesidad de un relevo al frente del máximo organismo del futbol internacional.