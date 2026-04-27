Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_jose_lobaton_0761623c15
Nuevo León

Afectados contestan a Lobatón: ‘Si estás, ¡recíbenos!

Inversionistas de Proyectos 9 reclaman soluciones y dudan de viabilidad; suman denuncias y crece presión para intervención federal

  • 27
  • Abril
    2026

Tras la reciente entrevista exclusiva a José Lobatón en El Horizonte, donde aseguró que continúa trabajando con normalidad, un grupo de afectados de Proyectos 9 respondió exigiendo que esa disponibilidad se traduzca en atención directa y soluciones concretas.

Los inversionistas cuestionaron que, si el desarrollador labora jornadas de “8 a 8”, como afirmó, miles de familias sigan sin recibir respuestas claras sobre el destino de su dinero.

“Dice José Lobatón que trabaja de 8 a 8 y que siempre está disponible. Qué alivio saberlo porque miles siguen esperando respuestas, soluciones y resultados en ese mismo horario”, señalaron.

nl-jose-lobaton.jpg

Escepticismo y exigencia de intervención

Luego de analizar sus declaraciones, Liliana Leal, vocera del colectivo, expresó un profundo escepticismo respecto a los compromisos del empresario.

“No confiamos en él; nos ha hecho sufrir mucho”, afirmó la afectada del desarrollo Sohl, ubicado sobre Avenida Constitución.

Leal insistió en que es urgente la intervención de autoridades federales para garantizar una salida al conflicto, ante lo que consideran una falta de soluciones reales.

nl-proyectos-9-sohl.jpeg

Un viacrucis para los inversionistas

El conflicto ha derivado en un impacto emocional y de salud para decenas de afectados, quienes reportan desde cuadros de ansiedad y depresión hasta complicaciones médicas graves.

Actualmente suman alrededor de 80 denuncias penales por un monto cercano a $400 millones de pesos; sin embargo, estimaciones apuntan a casi 600 afectados y pérdidas que podrían alcanzar hasta $8,000 millones.

Uno de los casos es el de María del Socorro Hernández, maestra jubilada de 62 años, quien invirtió $1.9 millones de pesos en un departamento del desarrollo Lalo.

nl-proyectos-9-lalo.jpeg

La mujer relató que el pasado 27 de marzo se desmayó en oficinas de la empresa debido a una crisis de salud, lo que derivó en su hospitalización.

“Somos mucha gente hundida en una depresión tremenda porque es dinero que uno guardó… y vea con qué nos salieron”, expresó.

Proyectos detenidos y dudas sobre su viabilidad

Los desarrollos con mayores retrasos incluyen Lalo, Lola, Sohl, Volga y los complejos Moca (Verde, Amarillo y Azul), varios de los cuales presentan obras detenidas.

nl-proyectos-9-azul-moca.jpeg

Aunque Lobatón afirmó que se enfocará en cuatro proyectos y que podrían reanudarse este año, los afectados dudan de la viabilidad ante la aparente falta de liquidez y pérdida de confianza de instituciones financieras.

“Es imposible que puedan llevarse a cabo los desarrollos porque no hay dinero”, señalaron.

Denuncias en aumento y proceso legal en marcha

El vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez informó que las denuncias continúan creciendo e involucran no solo al desarrollador, sino también a otros integrantes del consorcio.

Las primeras audiencias de imputación están programadas para las primeras semanas de mayo, mientras las autoridades siguen integrando más casos.

nl-luis-enrique-orozco-suarez.jpg

Además de las denuncias penales, los afectados aseguran que existen demandas civiles, laborales y conflictos con proveedores, lo que agrava el panorama legal de la empresa.

Mientras tanto, los inversionistas mantienen su exigencia: que el empresario dé la cara y ofrezca soluciones reales a quienes confiaron su patrimonio en los desarrollos que actualmente permanecen inconclusos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

el_horizonte_info7_mx_24_203000a4ee
Van 79 denuncias contra Proyectos 9; Fiscalía alista imputaciones
nl_proyectos_9_sohl_f6a143c21b
Abandonan obras de Proyectos 9... y denuncias siguen en aumento
IMG_3239_be30c8c947
Morena modifica propaganda tras resolución del IEC
publicidad

Últimas Noticias

andrada_4401d093e0
Enfrentaría Esteban Andrada sanción de 15 partidos por agresión
militao_mundial_lesion_af84aec58f
Golpe para Brasil: Militão se pierde el Mundial 2026 tras cirugía
Whats_App_Image_2026_04_28_at_1_39_04_AM_59f4b7fde7
Guido Pizarro, técnico de Tigres, es ‘socio’ de las semifinales
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_04_26_T163554_988_5692cecb41
Hallan fragmento de 'La Ilíada' dentro de una momia egipcia
nl_jose_lobaton_0761623c15
Afectados contestan a Lobatón: ‘Si estás, ¡recíbenos!
EH_OJOS_7_5657bad9a3
Capturan a 'El Jardinero' en Nayarit; era buscado por EUA
publicidad
×