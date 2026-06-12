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Finanzas

‘Golea’ México en turismo: crece 8% llegada de viajeros

EUA y Canadá aportaron 1.4 millones de visitantes en abril y el torneo de la FIFA podría duplicar el flujo turístico y generar una derrama de $8,700 mdd

  • 12
  • Junio
    2026

Los viajeros internacionales siguen llegando a México de forma sostenida.

En total, el país recibió 8.2 millones de viajeros internacionales en abril, un incremento anual de 8.1 por ciento.

Dentro de esta dinámica, Estados Unidos y Canadá se consolidaron como los países que ingresaron más turistas no fronterizos a México durante el mes de abril, al sumar 1.4 millones de visitantes y representar el 71.3% del total, de acuerdo con datos de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Inegi. 

Y es que, según el desglose por lugar de residencia, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia México, con 1.2 millones de entradas, equivalente al 61.9% del total. 

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Le siguieron América del Sur e Islas del Caribe con 299,905 visitantes y Canadá con 191,549 viajeros, que aportó el 9.4% de las llegadas. 

Por su parte, América Central registró 97,835 visitantes, Europa 96,557 y Asia 67,774, mientras que otras regiones reportaron 27,427 viajeros. 

"En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, los visitantes ascendieron a 34.51 millones de personas, mostrando un crecimiento de 9.70% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, se registra la mayor entrada de visitantes en el acumulado desde que hay datos disponibles”, destacaron analistas.

Aunado a ello, el reporte muestra que, pese al aumento en la llegada de visitantes, el gasto total de los viajeros internacionales ascendió a $2,972 millones de dólares, una disminución anual de 2.3%, mientras que el gasto promedio por persona se ubicó en $358.6 dólares, 9.6% menos que en abril del año pasado.

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Impacto por el Mundial

México será sede de 13 partidos del Mundial entre el 11 de junio y el 5 de julio en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. 

De acuerdo con estimaciones de Grupo Financiero Base, si la cantidad de visitantes se duplica por la celebración de dicho torneo, durante junio y julio podrían ingresar 36.7 millones de personas al país. 

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Bajo este escenario, el gasto total de los turistas alcanzaría $14,920 millones de dólares, lo que significaría un gasto adicional de $8,700 millones de dólares respecto a las proyecciones habituales. 

“Este efecto representaría alrededor de 0.11% del PIB”, indicó. La firma a través de su análisis.

Fortalecer la marca

El gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó invertir $100 millones de pesos en lo que resta del año con el objetivo de fortalecer la marca del país.

La Secretaría de Turismo (Sectur) anunció en días recientes la puesta en marcha de la estrategia “México en el Mundo; turismo que transforma”, un plan de promoción que se sustenta en cinco ejes y busca afianzar el posicionamiento del país en mercados internacionales, así como consolidar la llegada de visitantes que generan una mayor derrama de recursos.

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La estrategia contempla aumentar la presencia en mercados prioritarios y ampliar la promoción a diversas regiones.


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