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Finanzas

Costo de guerra con Irán sube a US$29 mil millones: Pentágono

El Pentágono elevó el gasto del conflicto en Irán a 29 mil millones de dólares, mientras crece la presión del Congreso por transparencia presupuestaria

  • 12
  • Mayo
    2026

El Pentágono cifró este martes en 29,000 millones de dólares el coste de la guerra de Irán, lo que representa un incremento de aproximadamente 4,000 millones respecto a la estimación presentada hace apenas dos semanas.

Durante una audiencia en el Capitolio, el director financiero interino del Departamento de Defensa, Jules Hurst III, explicó que la cifra continúa en revisión constante debido a la evolución de las operaciones militares.

El funcionario había situado previamente el gasto en 25,000 millones de dólares el pasado 29 de abril, pero reconoció que los costos asociados al conflicto siguen aumentando conforme avanzan las acciones en la región.

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Presión económica y contexto inflacionario

La comparecencia coincidió con la publicación de nuevos datos económicos en Estados Unidos, donde el Índice de Precios al Consumo (IPC) alcanzó en abril un 3.8 % interanual, su nivel más alto desde mayo de 2023. 

Este aumento se atribuye, en parte, al encarecimiento de la energía derivado del conflicto con Irán.

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En este contexto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, compareció ante la Cámara de Representantes y el Senado para defender una solicitud presupuestaria de 1.5 billones de dólares para el próximo año fiscal.

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Sin embargo, dicha propuesta no contempla el financiamiento específico de la guerra, cuya partida adicional aún no ha sido entregada al Congreso, generando inquietud entre legisladores de ambos partidos.

Exigencias del Congreso

Tanto demócratas como republicanos han exigido al Pentágono que presente de inmediato el desglose detallado del gasto militar para poder ejercer control sobre una intervención que, además, no ha sido formalmente autorizada por el Capitolio.

La congresista demócrata Betty McCollum subrayó la necesidad de conocer con precisión los recursos destinados a operaciones, mantenimiento de buques, reabastecimiento de municiones, combustible y reparación de instalaciones militares en la región.

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Pese a la presión, Hegseth evitó precisar cuándo será entregado el presupuesto detallado, limitándose a señalar que se enviará al Congreso lo que consideren “necesario”.

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