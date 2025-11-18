Cerrar X
Deportes

Visitará Cristiano Ronaldo Casa Blanca para reunión con Trump

Cristiano Ronaldo visitará la Casa Blanca este martes durante la reunión entre el Príncipe Heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y Donald Trump

  • 18
  • Noviembre
    2025

El astro portugués Cristiano Ronaldo visitará este martes la Casa Blanca, cuando el Príncipe Heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman, se reúna con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los detalles de la participación de Cristiano fueron reportados por primera vez por MS NOW y confirmados a The Associated Press por dos personas familiarizadas con el evento. Hablaron bajo condición de anonimato porque los planes eran confidenciales.

Crisitano ha sido la cara de la liga de fútbol saudí desde que se unió al club Al-Nassr a finales de 2022 con un contrato reportado de $200 millones de dólares al año.

La estrella portuguesa de 40 años firmó una extensión de dos años en junio con Al-Nassr, que es mayoritariamente propiedad del fondo soberano saudito que preside el príncipe heredero.

El Príncipe Mohammed visitará la Casa Blanca por primera vez desde que comenzó un período de aislamiento diplomático en 2018 tras el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, por agentes saudíes en una oficina consular en Estambul. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos determinaron que el Príncipe Mohammed probablemente dirigió la operación. Él ha negado su participación en el asesinato.

También será una visita poco común a Estados Unidos para el futbolista que no ha jugado en el país desde 2014.

En 2017, la revista de noticias alemana Der Spiegel informó que Crisitano Ronaldo había pagado años antes $375,000 dólares para silenciar a una mujer que lo acusó de violarla en un hotel de Las Vegas en 2009. Los abogados del futbolista sostuvieron que el sexo fue consensuado y nunca se presentaron cargos criminales.

Conexión con la Copa del Mundo

Arabia Saudita será la sede de la Copa del Mundo de 2034 después de que la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, establecieran un proceso de licitación acelerado hace dos años que ayudó a asegurar que no hubiera una oferta rival.

Cristiano promovió esa candidatura, diciendo en diciembre pasado cuando se confirmó la victoria saudí: “después de lo que veo, estoy más convencido de que 2034 será la mejor Copa del Mundo de la historia”.

Cristiano está listo para jugar en una sexta edición récord de la Copa del Mundo el próximo año después de que Portugal se clasificara el domingo para el torneo coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, probablemente será sancionado por la FIFA para el primer partido de Portugal en junio próximo después de recibir su primera tarjeta roja la semana pasada en 23 temporadas jugando para el equipo nacional.

Portugal conocerá a sus oponentes de la Copa del Mundo el cinco de diciembre en el sorteo del torneo, al que Trump asistirá en el Kennedy Center en Washington.

Trump se ha alineado estrechamente con la Copa del Mundo de 2026. En la Oficina Oval tiene una copia del trofeo dorado prestado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Se espera que Trump y el Príncipe Mohammed sellen acuerdos de defensa y negocios por valor de miles de millones de dólares.


