Deportes

Demócratas contestan a Trump con video de Messi en TikTok

El partido publicó imágenes de Messi como réplica al video de la Casa Blanca donde Trump aparece con Cristiano Ronaldo, en plena efervescencia rumbo al Mundial

Demócratas 'responden' con imágenes de Messi en TikTok al vídeo de Trump con CR7

Después de que Cristiano Ronaldo se cenara y después se reuniera con Donald Trump como parte de la delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán, en su visita a Estados Unidos, los demócratas han respondido.

Y es que este miércoles, el partido de izquierda publicó en su cuenta de TikTok varias imágenes de Lionel Messi como una "respuesta" al video compartido por la Casa Blanca en el que se aprecia a Donald Trump junto a Cristiano Ronaldo.

En el video de los demócratas se ven diversas imágenes icónicas de la carrera de la estrella de Argentina con la camisa del Barcelona y del PSG, así como con la de su selección, y también en el acto de entrega de uno de sus ocho Balones de Oro.

Esta "respuesta" se da apenas un día después de que la Casa Blanca compartiera el video del mandatario estadounidense y Cristiano Ronaldo caminando, en el que se incluye la leyenda "dos GOAT" (Greatest of All Time, El mejor de todos los tiempos).

Durante la cena de este martes con Bin Salmán y la delegación saudí, Trump destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Ronaldo en persona.

Esta visita por parte del astro portugués ocurre siete meses antes del arranque del Mundial de 2026.


