Cristiano Ronaldo encabeza la lista Forbes 2025 con €239 millones

Por sexto año consecutivo, Cristiano Ronaldo lidera la lista Forbes de los futbolistas mejor pagados del planeta.

En 2025, el portugués acumuló €239 millones de euros, impulsado por su contrato con el Al Nassr de Arabia Saudita y por una extensa red de patrocinadores que lo mantienen en la élite económica del deporte.

A pesar de que sus ingresos totales descendieron ligeramente respecto a 2024, 24 millones menos, ningún otro futbolista se acerca a sus cifras.

Solo el boxeador Floyd Mayweather lo ha superado en la historia del ranking, con 256 millones en 2015 y 243 en 2018.

Messi, segundo en la lista a los 38 años

En el segundo puesto se encuentra Lionel Messi, quien a sus 38 años sigue generando cifras astronómicas: 111 millones de euros.

El argentino, ahora estrella de la MLS, gana más por sus acuerdos comerciales (60 millones) que por su salario deportivo (51).

Completa el podio el francés Karim Benzema, con €89 millones de euros, gracias a su contrato con el Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Europa resiste con Mbappé, Haaland y Vinicius

Cabe señalar que el primer futbolista europeo en la lista que milita en un club del continente es Kylian Mbappé, cuarto en la clasificación con 81 millones de euros, 60 por su sueldo y 21 por patrocinios.

Detrás de él se ubican Erling Haaland (Manchester City), con 68 millones, y Vinicius Jr (Real Madrid), que suma 51 millones, mientras que el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) es séptimo con 47 millones, seguido por Sadio Mané (Al Nassr), con 46 millones.

Por otra parte, Lamine Yamal, el joven de 18 años del FC Barcelona, cierra el ranking en el décimo puesto con 37 millones de euros.

Arabia y LaLiga dominan la lista

Forbes estima que los diez futbolistas mejor pagados del mundo generarán €808 millones de euros durante la temporada 2025-2026, una leve caída del 4% respecto al año anterior, marcada por la salida de Neymar Jr. del top tras su regreso al Santos.

La LaLiga es la liga más representada, con cuatro jugadores (Mbappé, Vinicius, Bellingham y Yamal), seguida por la Saudi Pro League, con tres (Ronaldo, Benzema y Mané), y la Premier League, con dos (Haaland y Salah). Messi es el único representante de la MLS.

Además, el informe destaca un cambio generacional, cinco de los diez futbolistas mejor pagados tienen 29 años o menos, y la edad promedio del ranking bajó por primera vez en cinco años gracias a Yamal (18) y Bellingham (22).

Comentarios