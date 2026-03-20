No viene a México Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal

El delantero portugués Cristiano Ronaldo continuará ausente de la selección debido a la lesión que lo mantiene fuera de actividad desde febrero, por lo que no fue incluido en la lista de convocados presentada este viernes por el técnico Roberto Martínez.

El estratega español sí consideró a varios futbolistas que militan en distintas ligas europeas para los próximos encuentros amistosos ante México y Estados Unidos, entre ellos Gonçalo Guedes, de la Real Sociedad; Samu Costa, del Mallorca; y el defensor Renato Veiga, del Villarreal.

Convocatoria con dedicatoria especial

Durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad del Fútbol, en Oeiras, dentro del área metropolitana de Lisboa, Martínez dio a conocer una lista integrada por 27 jugadores, a la que denominó 'más uno', en memoria del fallecido Diogo Costa.

Lista completa de convocados

Porteros: Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting de Portugal), José Sá (Wolverhampton).

Defensas: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal).

Centrocampistas: João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (Oporto), Mateus Fernandes (West Ham).

Delanteros: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) y Gonçalo Ramos (PSG).

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