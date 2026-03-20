Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Cristiano_Ronaldo_2_7210a1c7bc
Deportes

No viene a México Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal

El futbolista portugués no fue incluido en la lista de convocados presentada este viernes por el técnico Roberto Martínez debido a una lesión que presenta

  • 20
  • Marzo
    2026

El delantero portugués Cristiano Ronaldo continuará ausente de la selección debido a la lesión que lo mantiene fuera de actividad desde febrero, por lo que no fue incluido en la lista de convocados presentada este viernes por el técnico Roberto Martínez.

El estratega español sí consideró a varios futbolistas que militan en distintas ligas europeas para los próximos encuentros amistosos ante México y Estados Unidos, entre ellos Gonçalo Guedes, de la Real Sociedad; Samu Costa, del Mallorca; y el defensor Renato Veiga, del Villarreal.

Convocatoria con dedicatoria especial

Durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad del Fútbol, en Oeiras, dentro del área metropolitana de Lisboa, Martínez dio a conocer una lista integrada por 27 jugadores, a la que denominó 'más uno', en memoria del fallecido Diogo Costa.

Lista completa de convocados

Porteros: Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting de Portugal), José Sá (Wolverhampton).

Defensas: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal).

Centrocampistas: João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (Oporto), Mateus Fernandes (West Ham).

Delanteros: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) y Gonçalo Ramos (PSG).


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

incendio_corea_del_sur_e3369ee757
Explosión en fábrica de Corea del Sur deja 10 fallecidos
bts_RM_lesion_arirang_f8b4742f9a
Actuará RM lesionado en regreso de BTS en Seúl
volcadura_camion_ramos_arizpe1_988ad36211
Vuelca transporte de personal con 18 pasajeros en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

Yucatan_Op_trafico_ilegal_001_a9073ee75a
Rescata Profepa a 138 animales silvestres de ser traficados
Whats_App_Image_2026_03_21_at_9_14_38_PM_19230ed33c
Caen Rayados 2-3 ante Chivas en el Gigante de Acero
geths_57c962541c
Acerca Monterrey el arte citadino para el Mundial
publicidad

Más Vistas

record_recoleccion_rio_af32027bb6
Va Nuevo León por récord mundial de voluntarios limpiando el río
Casa_Karina_Barron_7735034b0b
Casa donde vivía Karina Barrón es puesta a la venta
nl_l4y6_2cc38fd2ca
Llevan Líneas 4 y 6 avance de 71%; abrirán 11 kms para el Mundial
publicidad
×