Cristiano Ronaldo se ausenta con Al Nassr por conflicto interno

Cristiano Ronaldo no fue convocado por el Al Nassr para el partido del lunes ante Al Riyadh, correspondiente a la Saudi Pro League, en medio de versiones que apuntan a un conflicto interno entre el futbolista y la dirigencia del club.

De acuerdo con reportes de medios como A Bola, ESPN y BBC, la ausencia del astro portugués no se debe a una lesión, sanción ni enfermedad, sino a una decisión personal, interpretada como una forma de protesta por la falta de refuerzos en el mercado de fichajes de invierno.

Ronaldo, de 40 años, recientemente renovó contrato con Al Nassr hasta junio de 2027, pero estaría inconforme con la gestión del Public Investment Fund (PIF), fondo soberano saudí que controla a varios clubes del país.

El jugador considera que existe un trato preferencial hacia otros equipos, como Al Hilal, en detrimento de su club.

Actualmente, Al Nassr se ubica en el segundo lugar de la liga, por detrás de Al Hilal, y pelea por el título. A pesar de la ausencia de su principal figura, el equipo logró ganar el encuentro, con anotación de Sadio Mané, y recortó distancia con el líder.

Cristiano Ronaldo suma 17 goles en la temporada y, aunque su contrato sigue vigente y no hay indicios oficiales de una salida inmediata, la situación ha generado especulación sobre el futuro del delantero, especialmente de cara a 2027.

El CEO del club, José Semedo, declinó hacer comentarios sobre el tema, mientras se espera que en los próximos días se aclare si el desacuerdo queda resuelto o escala dentro de la institución.

Comentarios