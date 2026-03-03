Cristiano Ronaldo sufre lesión muscular en Arabia

El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva, informó este martes su club, el Al Nassr, lo que genera incertidumbre sobre su disponibilidad en las próximas semanas.

El atacante salió de cambio en el tramo final del partido del sábado ante el Al Fayha, encuentro que terminó con victoria de 3-1 para su equipo dentro de la Saudi Pro League.

Durante ese duelo, Ronaldo marcó un penal, falló otro y abandonó el campo al minuto 81 tras presentar molestias en la parte posterior del muslo.

Confirman lesión y rehabilitación

En un comunicado difundido en la red social X, el Al-Nassr detalló que el jugador ya comenzó su proceso de recuperación.

“A Cristiano Ronaldo se le ha diagnosticado una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día”.

Previamente, el entrenador del equipo, Jorge Jesus, había señalado que el atacante sintió “fatiga muscular” y fue sustituido por precaución.

En duda para próximos compromisos

Aunque el club no estableció un tiempo oficial de baja, distintas estimaciones médicas apuntan a que este tipo de lesión puede requerir desde una hasta varias semanas de recuperación, dependiendo de la gravedad.

A sus 41 años, el capitán de la selección lusa, dirigida por Roberto Martínez, se encuentra a 35 goles de alcanzar la marca de los 1,000 tantos en su carrera.

Su evolución en los próximos días será clave para determinar su disponibilidad tanto con el Al-Nassr como con Portugal rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

