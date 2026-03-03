Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
H_Ce2wmyb_QAA_Pdg_N_29932f7c19
Deportes

Cristiano Ronaldo sufre lesión muscular en Arabia

El delantero portugués Cristiano Ronaldo inició rehabilitación y será evaluado día a día, informó este martes su club, Al Nassr

  • 03
  • Marzo
    2026

El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva, informó este martes su club, el Al Nassr, lo que genera incertidumbre sobre su disponibilidad en las próximas semanas.

El atacante salió de cambio en el tramo final del partido del sábado ante el Al Fayha, encuentro que terminó con victoria de 3-1 para su equipo dentro de la Saudi Pro League.

Durante ese duelo, Ronaldo marcó un penal, falló otro y abandonó el campo al minuto 81 tras presentar molestias en la parte posterior del muslo.

Confirman lesión y rehabilitación

En un comunicado difundido en la red social X, el Al-Nassr detalló que el jugador ya comenzó su proceso de recuperación.

“A Cristiano Ronaldo se le ha diagnosticado una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día”.

GVWDMW8WoAEMEE7.jfif

Previamente, el entrenador del equipo, Jorge Jesus, había señalado que el atacante sintió “fatiga muscular” y fue sustituido por precaución.

En duda para próximos compromisos

Aunque el club no estableció un tiempo oficial de baja, distintas estimaciones médicas apuntan a que este tipo de lesión puede requerir desde una hasta varias semanas de recuperación, dependiendo de la gravedad.

A sus 41 años, el capitán de la selección lusa, dirigida por Roberto Martínez, se encuentra a 35 goles de alcanzar la marca de los 1,000 tantos en su carrera.

Su evolución en los próximos días será clave para determinar su disponibilidad tanto con el Al-Nassr como con Portugal rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cristiano_ronaldo_mexico_portugal_lesion_e66a9d2c24
Cristiano Ronaldo en duda para enfrentar a México en el Azteca
rescatan_conductor_choque_camion1_60484db439
Queda conductor prensado tras choque de tráiler
Whats_App_Image_2026_03_03_at_9_40_37_PM_9d90615939
Lleva Arratia ante Suprema Corte multas de transparencia
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_1_5212ac3156
Cuba sufre apagón tras fallo en el sistema eléctrico nacional
Santos_Guzman_17e058c30d
Espera UANL avance en trámites para nuevo estadio de Tigres
Whats_App_Image_2026_03_04_at_4_06_05_PM_777d05c7bf
Presenta Farah 'San Pedro de Nivel Mundial', de cara a la Copa
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×