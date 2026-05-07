Cristiano Ronaldo llega a 100 goles con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo continúa ampliando su legado en el futbol mundial y este jueves alcanzó una nueva marca histórica al llegar a los 100 goles con Al-Nassr en la Liga Profesional Saudí.

El delantero portugués logró la cifra durante la victoria de su equipo por 4-2 ante Al-Shabab, resultado que además permitió al conjunto mantenerse en la cima de la clasificación con ventaja sobre sus principales perseguidores.

Cristiano Ronaldo anotó su gol 971 como profesional

El atacante de 41 años marcó cuando faltaban 15 minutos para el final del encuentro, luego de rematar en el primer poste un centro enviado por Sadio Mané.

GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO!!!!!!



EL GOL 971 EN SU CARRERA.



EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS!!!

🐐🐐🐐🐐🐐🐐 pic.twitter.com/HG2SGeTNyy https://t.co/llhWSBNSk6 — MT2 (@madrid_total2) May 7, 2026

Con esta anotación, Cristiano registró el gol número 971 de su carrera profesional, acercándose cada vez más a la histórica barrera de los 1,000 goles.

Además, el portugués llegó a 26 goles en la actual temporada de liga, reafirmándose como una de las principales figuras ofensivas del futbol saudí.

João Félix brilló con triplete en la victoria de Al-Nassr

El partido también tuvo como protagonista al portugués João Félix, quien firmó un triplete para colaborar en la importante victoria del líder del campeonato.

Gracias al triunfo, Al-Nassr alcanzó los 82 puntos en 32 partidos, colocándose con cinco unidades de ventaja sobre Al-Hilal.

Sin embargo, el panorama todavía no está definido, ya que Al-Hilal cuenta con un partido más por disputar y enfrentará precisamente a Al-Nassr el próximo martes en un duelo que podría ser decisivo para el campeonato.

Cristiano Ronaldo se acerca a los 1,000 goles

Con sus 971 anotaciones oficiales, Cristiano Ronaldo quedó a solamente 29 goles de convertirse en el primer futbolista en alcanzar los 1,000 tantos en competiciones profesionales.

El portugués sigue ampliando una carrera histórica que incluye títulos y récords con clubes como Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y ahora Al-Nassr, además de su trayectoria con la selección de Portugal.

Comentarios