El delantero nigeriano no pudo viajar a Estados Unidos tras no completar a tiempo el trámite migratorio requerido para ingresar al país

Inicio / Deportes / Cruz Azul debutará en la Leagues Cup sin Christian Ebere

Cruz Azul afrontará su debut en la Leagues Cup 2026 ante el Philadelphia Union sin el delantero nigeriano Christian Ebere, quien no pudo viajar a Estados Unidos después de que las autoridades de ese país le negaran la visa de ingreso.

De acuerdo con los reportes, el atacante no pudo completar el proceso migratorio requerido dentro del plazo establecido.

Y es que, al ser un ciudadano de Nigeria, país sujeto a restricciones migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump, Ebere debía realizar un trámite adicional para poder ingresar a territorio estadounidense. Sin embargo, dicho procedimiento no se habría completado a tiempo, por lo que el futbolista quedó fuera de la convocatoria para el encuentro ante Philadelphia Union.

La ausencia representa un contratiempo para "La Máquina", que deberá iniciar su participación en el torneo sin uno de sus elementos ofensivos.

Curiosamente, para el juego de Campeon de Campeones disputado entre Toluca y Cruz Azul en el Dignity Health Sports Park de California, Ebere si pudo ingresar al país para dicho encuentro.

Para esto, Cruz Azul pagó $10,000 dolares al gobierno de Estados Unidos como "garantía" de que el jugador no se fugara.