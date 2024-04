Aficionados de rayados pintan murales por Clásico Regio

La gran afición por su equipo favorito, ha llevado a fans de rayados a pintar enormes murales, demostrando la fidelidad y pasión que sienten al ser rayados de corazón.

Estos murales están plasmados en la calle Sabino Gámez, colonia 25 de Noviembre en Guadalupe, donde vecinos se reunieron para pintar los colores representativos del equipo con frases como “Rayados toda la vida” y “Monterrey Manda”.

Las pinturas fueron plasmadas para demostrarle su apoyo a rayados que se enfrentarán en el capítulo 135 del derbi norteño contra Tigres, donde se verán las caras el próximo sábado en el ‘Gigante de acero’.

Y así como hay fanáticos de hueso colorado, también hay personas que algún día lo fueron, tal es el caso de Carlos López, que dejó de ser rayado apasionado por las derrotas que comenzó a tener el equipo.

“De ahí para acá me decepcionaron, mis hijos, si ellos sí son rayados, ellos no pierden la ilusión, pero, yo digo, hasta que no vuelvan otras tres copas, o sea tres campeonatos, vuelvo a creer” Resaltó Carlos López.

El próximo sábado 13 de julio, el Clásico Regiomontano de fútbol entre Rayados y Tigres cumplirá 50 años de haber celebrado su primera edición, que fue el sábado 13 de julio de 1974 en el Estadio Universitario.

Estos enfrentamientos futboleros hacen que los fanáticos de ambos equipos compartan su apoyo mediante murales o accesorios en sus hogares o incluso en las calles.

