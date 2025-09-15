Cerrar X
Dan Marino anuncia que padece enfermedad hepática

La leyenda de la NFL fue diagnosticado desde hace 18 años gracias a un chequeo. Afirmó que el cambio de dieta tras su retiro contribuyó a la enfermedad

El exmariscal de campo de los Miami Dolphins, Dan Marino, de 64 años de edad, padece esteatohepatitis.

Marino dijo que la enfermedad, mejor conocida como "hígado graso", le fue diagnosticada durante un chequeo rutinaria en 2007 tras sentirse más fatigado de lo habitual.

Dicha patología suele ser causada por una acumulación excesiva de grasas en el órgano hepático a la que, según Marino, contribuyó su dieta tras retirarse del deporte en 1999.

"Dejé de lado mi dieta... ahí es donde realmente surgió", afirmó el también integrante del Salón de la Fama.

El "hígado graso" que sufre Marino es reversible con una dieta adecuada y ejercicio físico. De lo contrario, puede causar inflamación crónica que acabe derivando en cirrosis o cáncer hepático.

"Me hago ecografías y todo eso todos los años y hasta ahora ha estado bien", explicó el exquarterback.

En este sentido, Marino insistió en que busca crear conciencia en las personas sobre esta enfermedad, porque en caso de que la padezcan, reciban tratamiento de manera oportuna.


