Deportistas jóvenes dan títulos… ¡A equipos regiomontanos!

El viernes pasado, Auténticos Tigres Juvenil se coronó en la ONEFA, y el sábado anterior Rayados Sub-15 conquistó el Campeonato en el Torneo Clausura 2026

La sangre joven del deporte regiomontano levantó títulos de campeón este fin de semana pasado.

El viernes pasado, Auténticos Tigres Juvenil de la UANL conquistó el título en la Temporada de Primavera 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) al vencer 38-31 al club Redskins Cardenal del Estado de México en el Estadio Gaspar Mass, en un gran juego y ante una gran entrada en las tribunas.

El sábado pasado, Rayados se coronó de visita en la Filial Sub-15 al vencer 3-1 en el marcador global al Toluca, dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en las Instalaciones Metepec Cancha Dos, en el Estado de México.

Monterrey perdió 1-0 la ida en El Barrial el miércoles pasado, pero el sábado anterior remontó para ceñirse la corona de monarca.

Fichas

Futbol ONEFA 2026

Futbol americano ONEFA 2026 Juvenil

Temporada de Primavera

La Final - Juego único

Auténticos 38-31 Redskins

Estadio Gaspar Mass

UANL

Liga MX

Futbol - Liga MX

Sub-15 - Liguilla

La Gran Final

Juego de Vuelta

Toluca 0-3 Rayados

Marcador global:

3-1, favor Rayados,

que es Campeón

Instalaciones Metepec

Cancha Dos

Estado de México

Campeonatos obtenidos por las categorías inferiores o filiales de Rayados