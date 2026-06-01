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Deportistas jóvenes dan títulos… ¡A equipos regiomontanos!
El viernes pasado, Auténticos Tigres Juvenil se coronó en la ONEFA, y el sábado anterior Rayados Sub-15 conquistó el Campeonato en el Torneo Clausura 2026
Por Gerardo Vázquez | 01 Junio 2026
La sangre joven del deporte regiomontano levantó títulos de campeón este fin de semana pasado.
El viernes pasado, Auténticos Tigres Juvenil de la UANL conquistó el título en la Temporada de Primavera 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) al vencer 38-31 al club Redskins Cardenal del Estado de México en el Estadio Gaspar Mass, en un gran juego y ante una gran entrada en las tribunas.
El sábado pasado, Rayados se coronó de visita en la Filial Sub-15 al vencer 3-1 en el marcador global al Toluca, dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en las Instalaciones Metepec Cancha Dos, en el Estado de México.
Monterrey perdió 1-0 la ida en El Barrial el miércoles pasado, pero el sábado anterior remontó para ceñirse la corona de monarca.
Fichas
Futbol ONEFA 2026
Futbol americano ONEFA 2026 Juvenil
Temporada de Primavera
La Final - Juego único
Auténticos 38-31 Redskins
Estadio Gaspar Mass
UANL
Liga MX
Futbol - Liga MX
Sub-15 - Liguilla
La Gran Final
Juego de Vuelta
Toluca 0-3 Rayados
Marcador global:
3-1, favor Rayados,
que es Campeón
Instalaciones Metepec
Cancha Dos
Estado de México
Campeonatos obtenidos por las categorías inferiores o filiales de Rayados
|Filial
|Títulos
|Torneos ganados
|Sub-20
|2
|Apertura 2012 y Clausura 2021
|Sub-19
|1
|Apertura 2025
|Sub-18
|1
|Clausura 2023
|Sub-17
|3
|Apertura 2014, Clausura 2017 y Apertura 2025
|Sub-16
|1
|Clausura 2023
|Sub-15
|2
|Clausura 2025 y Clausura 2026
|Sub-14
|1
|Clausura 2023
|Sub-13
|2
|Primavera 2012 y Primavera 2017
|TOTAL
|13
|-