Dan Quinn sangra tras ser tacleado por su propio mariscal

El entrenador en jefe de los Washington Commanders resultó herido gracias al impacto que su quarterback, Marcus Mariota, le propinó este domingo.

Esto ocurrió durante el segundo cuarto del partido tras la pausa de los dos minutos, cuando el novato Tristin McCollum empuja hacia afuera del campo a Mariota. Sin embargo, por la velocidad y la fuerza que llevaba en una carrera corta, el mariscal de campo de Washington no logró detenerse, por lo que terminó impactando a su entrenador.

Aunque aparentemente el golpe importante fue al caer, las cámaras enfocaron a Dan para mostrar cómo una gota de sangre escurría a lo largo de su nariz tras el impacto.

Quinn se limpió la sangre de la cara mientras caminaba hacia el vestuario. Luego de ser evaluado por los médicos, se dedujo que no necesitaba puntos de sutura.

“Todos nos reímos mucho de eso, sin duda” exclamó.

Al ser cuestionado como se sentía el ser embestido por un jugador de la NFL expresó:

“Probablemente como te lo imaginas [...] No quiero que vuelva a suceder”, expresó Quinn.

Durante la conferencia de prensa, Mariota se mostró apenado por lo sucedido:

"Me sentí tan mal. Estaba tratando de sostenerlo tanto como podía. Pero se levantó como un campeón”, comentó el mariscal.

Superan a Raiders con nuevo mariscal

Con una ofensiva reconfigurada, los Commanders produjeron un total de 201 yardas por tierra para vencer por 17 puntos a los "malosos" de las Vegas.

Mariota, fue la segunda selección general en el draft de 2015 tras ganar el Trofeo Heisman con Oregón, también tuvo un balón suelto en una carrera.

McNichols nunca había tenido una carrera o recepción que ganara más de 28 yardas en sus ocho temporadas en la NFL antes del domingo; su jugada fue el TD por carrera más largo para Washington desde que Adrian Peterson anotó desde 90 yardas en 2018.

