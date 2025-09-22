Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T114004_686_aafc332496
Deportes

Dan Quinn sangra tras ser tacleado por su propio mariscal

Esto sucedió en el enfrentamiento contras Las Vegas Raiders, donde superaron con un 41-24. El QB se mostró arrepentido por herir de esa forma a su entrenador

  • 22
  • Septiembre
    2025

El entrenador en jefe de los Washington Commanders resultó herido gracias al impacto que su quarterback, Marcus Mariota, le propinó este domingo.

Esto ocurrió durante el segundo cuarto del partido tras la pausa de los dos minutos, cuando el novato Tristin McCollum empuja hacia afuera del campo a Mariota. Sin embargo, por la velocidad y la fuerza que llevaba en una carrera corta, el mariscal de campo de Washington no logró detenerse, por lo que terminó impactando a su entrenador.

Aunque aparentemente el golpe importante fue al caer, las cámaras enfocaron a Dan para mostrar cómo una gota de sangre escurría a lo largo de su nariz tras el impacto.

Quinn se limpió la sangre de la cara mientras caminaba hacia el vestuario. Luego de ser evaluado por los médicos, se dedujo que no necesitaba puntos de sutura.

“Todos nos reímos mucho de eso, sin duda” exclamó.

Al ser cuestionado como se sentía el ser embestido por un jugador de la NFL expresó:

“Probablemente como te lo imaginas [...] No quiero que vuelva a suceder”, expresó Quinn.

Durante la conferencia de prensa, Mariota se mostró apenado por lo sucedido:

"Me sentí tan mal. Estaba tratando de sostenerlo tanto como podía. Pero se levantó como un campeón”, comentó el mariscal.

Superan a Raiders con nuevo mariscal

Con una ofensiva reconfigurada, los Commanders produjeron un total de 201 yardas por tierra para vencer por 17 puntos a los "malosos" de las Vegas.

Mariota, fue la segunda selección general en el draft de 2015 tras ganar el Trofeo Heisman con Oregón, también tuvo un balón suelto en una carrera.

images.jpg

McNichols nunca había tenido una carrera o recepción que ganara más de 28 yardas en sus ocho temporadas en la NFL antes del domingo; su jugada fue el TD por carrera más largo para Washington desde que Adrian Peterson anotó desde 90 yardas en 2018.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25199860904938_aa918351a4
Trump exige a Washington Commanders volver a llamarse Redskins
cowboys_firman_a_brian_schottenheimer_como_su_nuevo_entrenador_334c6be186
Cowboys firman a Brian Schottenheimer como su nuevo entrenador
patriots_contrata_como_nuevo_entrenador_a_mike_vrabel_123283c334
Patriots contrata como nuevo entrenador a Mike Vrabel
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_9c734242a7
¿Quién era Mauricio Fernández? Alcalde, senador y empresario
samuel_mauricio_20ef2a6099
Mauricio Fernández sirvió a su comunidad hasta el final: Samuel
EH_UNA_FOTO_5763fa9efd
Muere hombre en Central de Autobuses de Monterrey
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
publicidad
×