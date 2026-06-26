El exseleccionado universitario y campeón nacional dirigirá a las Tigrillas con el reto de mantener la tradición ganadora de la UANL

Inicio / Deportes / Daniel Lozano asume como coach de las Tigrillas de Flag

Una nueva era se comenzará a escribir en el Flag de la UANL.

La Dirección de Deportes apostó por un universitario triunfador… y ahora Daniel Lozano será el nuevo entrenador en jefe de las Tigrillas.

“El Muñeco” tiene una exitosa trayectoria en el deporte universitario, tanto en el futbol americano como en el Flag.

“Agradezco sinceramente al Doctor José Alberto Pérez García y al Doctor Juan Antonio Zamora Montemayor por la confianza depositada en mí. Recibo esta oportunidad con humildad, entusiasmo y la convicción de que, junto al talento y esfuerzo de nuestras jugadoras, podremos seguir construyendo grandes resultados y poniendo en alto el nombre de la UANL”, expresó Lozano.

Egresado de la Facultad de Leyes, el ahora Head Coach fue clave en la obtención del histórico oro varonil logrado en el Flag en el 2023.

Pero…¿qué significa este reto en su carera?

“Es un gran honor y una enorme responsabilidad. Somos parte de una tradición de excelencia que ha colocado a nuestra Universidad entre las mejores del país, y mi compromiso es trabajar para mantener ese legado", dijo el universitario.