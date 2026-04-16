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Deportes

El ‘Clásico de la UANL’… ¡Es para los osos de FIME!

Los Osos de FIME vencieron 27-6 a los Elefantes de FACPyA en el Clásico de la Uni, con actuación destacada de Daniel Tovar y marca invicta en la temporada

  • 16
  • Abril
    2026

La noche en el Estadio Gaspar Mass de la UANL se vistió de colores verde y blanco.

Los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) dominaron el llamado “Clásico de la Uni” y superaron por 27-6 a los Elefantes de la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPyA).

Unos 5,000 estudiantes acudieron a las tribunas del inmueble universitario, donde desataron una batalla de porras.

Sin embargo, en el campo solo hubo un equipo.

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Los Osos sentenciaron el duelo desde la primera mitad, luego de sacar una cómoda ventaja de 20-0 en el marcador.

El quarterback Daniel Tovar se lució comandando el ataque de los Osos, al anotar una vez por la vía terrestre y otra más por aire.

Tovar, quien está jugando su primera temporada en el futbol americano, es estudiante de primer semestre de Mecatrónica y practica artes marciales mixtas.

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“Nunca había jugado americano, pero me está gustando mucho; todos somos como una familia”, dijo al final del juego.

Luigui Fava y Marcelo Trujillo también anotaron por “La Marea Verde”.

Con su triunfo, FIME se puso con marca invicta en tres juegos (tres ganados y cero perdidos), mientras que los Elefantes se quedaron con foja de una victoria y dos derrotas.

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