El ‘Clásico de la UANL’… ¡Es para los osos de FIME!

La noche en el Estadio Gaspar Mass de la UANL se vistió de colores verde y blanco.

Los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) dominaron el llamado “Clásico de la Uni” y superaron por 27-6 a los Elefantes de la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPyA).

Unos 5,000 estudiantes acudieron a las tribunas del inmueble universitario, donde desataron una batalla de porras.

Sin embargo, en el campo solo hubo un equipo.

Los Osos sentenciaron el duelo desde la primera mitad, luego de sacar una cómoda ventaja de 20-0 en el marcador.

El quarterback Daniel Tovar se lució comandando el ataque de los Osos, al anotar una vez por la vía terrestre y otra más por aire.

Tovar, quien está jugando su primera temporada en el futbol americano, es estudiante de primer semestre de Mecatrónica y practica artes marciales mixtas.

“Nunca había jugado americano, pero me está gustando mucho; todos somos como una familia”, dijo al final del juego.

Luigui Fava y Marcelo Trujillo también anotaron por “La Marea Verde”.

Con su triunfo, FIME se puso con marca invicta en tres juegos (tres ganados y cero perdidos), mientras que los Elefantes se quedaron con foja de una victoria y dos derrotas.





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