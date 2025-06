Daniel Suárez gana la Nascar Xfinity en Ciudad de México

El automovilismo mexicano está de fiesta, pues este sábado el piloto azteca, Daniel Suárez, se llevó una victoria épica en la Nascar Xfinity Series celebrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El regio tuvo una clasificación accidentada, pues chocó su auto y se vio forzado a utilizar uno de repuesto, por lo cual tuvo que salir desde la última posición en la carrera.

BURN IT DOWN, DANIEL! 💨 pic.twitter.com/diEOdldpli

Fue entonces que Suárez dio una cátedra a bordo de su Chevrolet Camaro y junto con una precisa estrategia de carrera, el piloto de JR Motorsports fue escalando posiciones.

Tras cada relanzamiento Daniel fue posicionándose más arriba, además, corrió con una pizca de suerte, pues durante una bandera amarilla tras un fuerte choque múltiple, el mexicano superó a Ty Gibbs y se hizo con la cima.

Ya como líder, nadie logró empatar ese intenso ritmo de carrera, incluso tras varios reinicios no perdió la posición y logró llevarse un triunfo histórico, pues es el primer mexicano que gana una carrera en casa desde Ricardo González, quien se llevó las 6 Horas de México del WEC en 2017.

Gray y Austin Hill completaron el podio para esta carrera. Por su lado, Andrés Pérez de Lara y Rubén Rovelo, concluyeron en los lugares 30 y 37.

Some wins just mean more. pic.twitter.com/Hhx1yd1LDC