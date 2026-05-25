Más de 4,000 corredores participan, hacen deporte… y ayudan

Una gran manifestación en favor de la causa del espectro del autismo, como pocas veces se ha visto, se vivió la mañana de ayer domingo durante la edición 11 del evento 10, cinco y un kilómetro de la carrera Azul Arena, donde más de 4,000 corredores se unieron en una gran “ola” humana, movida por el objetivo del apoyo solidario.

Fue en punto de las 07:00 horas cuando, al grito de “coyeye, coyeye (córrele, córrele)”, plasmado en diversas pancartas, 2,150 participantes de la distancia de cinco kilómetros comenzaron su recorrido a un costado del Auditorio San Pedro, para enfilarse por la avenida Humberto Lobo hacia el norte y tomar la Calzada Mauricio Fernández al oriente.

Pasaron solo 20 minutos más en el cronómetro, cuando una nueva ola azul, pero ahora conformada por 1,500 corredores del 10K, inició su recorrido. Familias enteras de niños con espectro autista apoyaron a cada uno de los deportistas de ambas distancias.

La algarabía se volcó en la zona de meta a solo 16 minutos con 50 segundos de iniciado el evento, cuando Alejandro Nicolás García hizo su arribo como el mejor competidor del trote de cinco kilómetros, seguido a la distancia por Ricardo Alvarado y Kael Puente Herrera, quienes con tiempos de 17 minutos y 11 segundos y 17 minutos y 14 segundos conquistaron el segundo y tercer sitio de la prueba, mientras que en la rama femenil Mayra Garza Cantú, María Inés Rolandelli y Mayra Cristina Ochoa, con marcas de 21 minutos y 32 segundos, 22 minutos y 53 segundos y 23 minutos y 29 segundos, hicieron el 1-2-3 respectivamente.

Mientras que en la distancia de 10 kilómetros varonil, Daniel Moisés Torres Salazar se llevó el primer lugar al cronometrar un tiempo de 35 minutos y 32 segundos, superando a los corredores Andrés Pérez Bretado, con 36 minutos y dos segundos, y Johan Yeshua Sánchez Moreno, con 37 minutos y 13 segundos, quienes se llevaron el segundo y tercer sitio, respectivamente.

En la prueba femenil, Daniela Roca Tassianari, del Club Corredores del Valle, con 39 minutos y 59 segundos, cruzó la zona de meta en primer lugar, anteponiéndose a Ana Karen Campos Aparicio, con 41 minutos y 42 segundos, segundo lugar, y a Daniela González Torres, del Team Bienestar, 43 minutos y 12 segundos, tercer lugar, respectivamente.

La fiesta grande del evento dio inicio en punto de las 09:20 de la mañana, cuando más de 300 niños y jóvenes registrados, más un número importante de solidarios, dieron vida a un kilómetro Azul Arena, dando paso a un recorrido flanqueado por mantas de apoyo, porras y el grito de “coyeye, coyeye (córrele, córrele)”, surgido en los alrededores de la ruta de una carrera organizada por la Asociación Regiomontana de Niños Autistas, con el apoyo logístico de Trotime y un número importante de empresas patrocinadoras.

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